“De seks is geweldig, maar designerdrug 3-mmc heeft mijn leven verwoest”

Doden en gewonden bij nieuwe beschietin­gen Nagor­no-Karabach

12 december Een maand na het einde van de gevechten in het conflictgebied Nagorno-Karabach, in de zuidelijke Kaukasus, is het opnieuw tot beschietingen gekomen. Bij een vuurgevecht vielen meerdere doden en zeker drie gewonden. De autoriteiten van het gebied spraken zaterdag over een aanval door Azerbeidzjan op een van zijn militaire posten.