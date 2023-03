“De Russische terreinwinst gaat dit jaar miniem zijn”, zegt VS

Nog nooit zo weinig zee-ijs op Antarctica

De hoeveelheid zee-ijs in het zuidpoolgebied was afgelopen maand kleiner dan ooit. Gemiddeld was er een derde minder dan wat normaal is voor februari. De Europese dienst Copernicus meldt dat het vorige record van 2017 daarmee verbroken is. Het nieuwe record zat er wel aan te komen: ook in januari lag er al veel minder ijs dan gebruikelijk voor die maand.