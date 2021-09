De roadtrip die vermoedelijk tot de dood van Gabby (22) leidde: tijdslijn van de gebeurtenissen

De 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito vertrekt begin juli met haar verloofde van 23, Brian Laundrie, op roadtrip naar het westen van de VS. Begin september komt Laundrie alleen terug thuis in Florida, zonder Gabby. Ze wordt tien dagen later als vermist opgegeven. Zondag 19 september worden de menselijke resten gevonden van iemand die volgens de FBI beantwoordt aan de beschrijving van Gabby Petito. Haar verloofde is intussen zelf verdwenen. De politie spoort hem op en sluit niet uit dat hij zichzelf iets zou hebben aangedaan. Dit is de tijdslijn van de zaak met tragische afloop.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.



Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2 juli

Gabby Petito en Brian Laundrie vertrekken in Blue Point, New York, als verloofd koppel op een roadtrip van vier maanden richting het westen van de VS. Ze zouden vooral kamperen in nationale parken. Het relaas van hun trip doen ze op Instagram en op YouTube.

5 juli

Ze houden halt bij ‘Monument Rocks’ in Kansas. Daarna trekken ze door Colorado en Utah.

Volledig scherm © Instagram

8 juli

Petito post foto’s genomen in Colorado Springs (zie infografiek bovenaan).

16-22 juli

Het koppel bezoekt Zion en Bryce Canyon, twee nationale parken in Utah.

Volledig scherm © RV

26 juli

Petito deelt een foto van de twee terwijl ze elkaar kussen bij Mystic Hot Springs (zie de infografiek bovenaan).

12 augustus

Gabby Petito post op Instagram foto’s van zichzelf, genomen op 9 augustus in Arches National Park in Utah.

Volledig scherm Gabby in Arches National Park op maandag 9 augustus. © Instagram

Ook op 12 augustus wordt de politie van Moab (Utah) opgeroepen door een getuige voor een geval van “huishoudelijk geweld” tijdens “een of andere ruzie” tussen Laundrie en Petito, volgens het politieverslag. Dat meldt ook dat Petito “emotioneel en verward” was.

Op bodycambeelden van de politie is te zien dat Petito aan het wenen is. Maar het koppel meldt de agenten dat ze verliefd zijn en gaan trouwen met elkaar, en dat ze “wanhopig wensen dat niemand zou worden beschuldigd van een misdaad”. Ze hebben het eerder over “een soort van mentale en emotionele inzinking”. Volgens het politieverslag zegt Laundrie dat “de problemen tussen de twee zich de laatste dagen hebben opgestapeld”. Uit het rapport blijkt dat Laundrie het slachtoffer is. Petito sloeg hem naar eigen zeggen omdat ze bang was dat Laundrie haar alleen zou achterlaten in Moab.

Volledig scherm Bodycambeelden van de politie tonen een wenende Petito. © AFP

19 augustus

De twee posten een video op YouTube over hun ‘Van Life’, hun leven in de ‘bestelwagen’, die ze hebben omgebouwd tot kampeerwagen. Het filmpje duurt acht minuten. Ze kussen elkaar daarin, ze klimmen op de rotsen en lachen dat de zon in Utah de chocolade liet smelten in de granola van Laundrie. “Ik hou van de bestelwagen”, glimlacht Petito naast haar verloofde naar de camera.

Volledig scherm De witte bestelwagen die dienst deed als kampeerwagen voor de roadtrip van het koppel. © AFP

23-24 augustus

De moeder en stiefvader van Gabby Petito, Nichole en Jim Schmidt, spreken rond deze tijd voor het laatst via FaceTime met elkaar, volgens Jim Schmidt. Gabby Petito vertelt dat ze van Utah naar Grand Teton National Park in Wyoming rijden. Het koppel checkt op 24 augustus samen uit in een hotel in Salt Lake City.

25 augustus

Petito sms’t haar moeder nog een paar keer. Ze laat weten dat ze in het Grand Teton National Park is. Haar laatste Instagrampost dateert van 25 augustus.

29 augustus

TikTokster Miranda Baker beweert dat zij en haar partner Brian Laundrie een lift hebben gegeven van het Grand Teton National Park naar Jackson. Laundrie was alleen.

30 augustus

Volgens mama Nichole Schmidt is er nog een sms naar haar verstuurd via de telefoon van haar dochter. Het bericht luidt: “Geen ontvangst in Yosemite”. De moeder gelooft niet dat Gabby de boodschap zelf verzond, omdat de kampeerwagen twee dagen later al in Florida aankomt, zo’n 4.500 km verder.

1 september

Brian Laundrie keert terug naar zijn huis in North Port, Florida, in de witte Ford-bestelwagen waarmee het koppel op roadtrip was en die op naam staat van Gabby Petito. Maar zij was er niet bij.

11 september

De familie van Gabby Petito geeft haar op als vermist, zo meldt het politiekantoor van North Port.

15 september

De politie beschrijft Brian Laundrie als “a person of interest”, iemand die mogelijk meer weet over de zaak. Vaak gaat het om iemand die verdacht is, maar nog niet officieel als dusdanig bestempeld wordt. In dit geval is Laundrie ook de persoon die, voor zover bekend, het laatst gezien werd met Petito, voor zij verdween.

De advocaat van Brian Laundrie, Steven Bertolino, raadt zijn cliënt aan niet mee te werken met het onderzoek. Laundrie gehoorzaamt en weigert te praten met de autoriteiten.

Intussen gaat de zoektocht naar Gabby Petito in het Grand Teton National Park verder.

16 september

De vader van Gabby, Joseph ‘Joe’ Petito, roept de hulp in van de burgers om zijn dochter te vinden. De ouders en stiefouders van Gabby richten zich tot de ouders van Laundrie om hen te vertellen “waar Brian Gabby achterliet”.

Volledig scherm De vader van Gabby, Joe Petito, riep tijdens een persconferentie de hulp van het publiek in om zijn dochter te vinden. © AFP

17 september

De ouders van Brian Laundrie lichten de politie in dat ze hun zoon al sinds 14 september niet meer hebben gezien.

18 september

De politie van North Port kamt het Carlton Reserve uit, een enorm natuurgebied van meer dan 100 km² op 20 km van North Port, op zoek naar Brian Laundrie. Volgens zijn familie trok Laundrie daarheen.

Intussen blijft de FBI zoeken naar Gabby Petito in het Grand Teton National Park in Wyoming.

Volledig scherm De politie is op zoek naar de verloofde van Gabby. © North Port Police Department

19 september

De FBI meldt dat menselijke resten zijn gevonden op het kampeerterrein van Spread Creek in Grand Teton National Park. Volgens de FBI klopt de beschrijving met die van Gabby Petito, maar moet er eerst nog een autopsie volgen om daar zekerheid over te krijgen.