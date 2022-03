De propagandaoorlog over het dodental in Oekraïne: meer dan 7.000 Russische soldaten gedood

De oorlog in Oekraïne is een waar bloedbad geworden. De dodentol blijft in beide kampen verder oplopen. Zo heeft Rusland op drie weken tijd meer dan 7.000 soldaten verloren, meer dan het aantal Amerikaanse militairen dat in 20 jaar tijd in Afghanistan en Irak omgekomen is. De Russen houden het zelf op amper 500 soldaten, die op hun beurt zeggen dat er bijna 3.000 Oekraïense soldaten gedood zijn. Een overzicht van het bloedbad dat ook een propagandaoorlog is geworden.