De partizanen van Melitopol: hoe het Oekraïense burgerverzet al tweehonderd Russen uitschakelde

Angela Merkel vertelt over moment dat ze besefte dat Poetin gevaarlijk was: “Dat was het beroemde bezoek met de hond”

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een tv-interview verteld over het moment dat ze zich er “ten volle bewust” van werd dat de Russische president Vladimir Poetin gevaarlijk was. De twee leiders ontmoetten elkaar begin 2007 in het zomerverblijf van Poetin in de Russische badstad Sotsji. Hij had zijn hond meegebracht, terwijl hij wist dat Merkel niets van honden moest weten. Daarmee was de toon van de top gezet.

