De 'opruimgoeroe' Marie Kondo heeft opruimen opgegeven en ze legt uit waarom

Marie Kondo is bij een breder publiek gekend als ‘opruimgoeroe’, in 2015 kreeg ze zelf nog een eigen televisieprogramma. Maar ze geeft opruimen nu op en leert rommel op een andere manier omarmen, aldus de Washington Post. Kondo is nu immers moeder van drie kinderen, waarvan de jongste nog geen twee jaar oud is.

Marie Kondo is bekend vanwege haar “KonMari”-methode die vraagt of voorwerpen “vreugde uitstralen”. Volgens Variety gaat haar nieuwe boek ‘Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life’ over het “opruimen van mentale en emotionele ruimtes”. Of zoals magazine Variety het zegt: “Je kleren opgevouwen en georganiseerd houden kan net zo belangrijk zijn als ‘s ochtends naar klassieke muziek luisteren of tijd maken voor je kinderen.”

Marie Kondo heeft een goede reden om haar passie voor opruimen nu (tijdelijk) op te bergen. “Mijn huis is rommelig, maar de manier waarop ik mijn tijd doorbreng is de juiste manier voor mij op dit moment in deze fase van mijn leven”, vertelt Marie in een webinar. “Tot nu toe was ik een professionele opruimer, dus ik deed mijn best om mijn huis altijd netjes te houden”, vervolgt ze. “Dat heb ik een beetje opgegeven, op een voor mij goede manier. Nu besef ik dat wat voor mij belangrijk is, is genieten van de tijd die ik thuis met mijn kinderen doorbreng.”

Marie heeft eerder geschreven over de uitdagingen van opruimen met kleine kinderen, en zei in een blog uit 2019: “Toen ik voor het eerst moeder werd, voelde ik me gefrustreerd als ik mijn huis niet precies zo kon opruimen als ik wilde. Toen ik mijn tweede kind kreeg, had ik niet eens de energie om sommige van mijn vroegere gewoonten rond het huis te overwegen! Het moederschap heeft me geleerd om mezelf meer te vergeven. De vreugde die voortkomt uit het ouderschap overtreft elke voldoening die zou kunnen voortkomen uit een perfect opgeruimd huis.”