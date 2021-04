De ongemakkelijke spreidstand van Dubai: porno kijken gaat niet, maar plots staat dozijn naakte vrouwen op balkon

Dubai, deel van de Verenigde Arabische Emiraten, ligt in de woestijn, maar er gebeurt veel in de lucht. Je vindt er 108 wolkenkrabbers die groter zijn dan 180 meter, daarrond ontelbare flats. Niemand die zich doorgaans afvraagt wat er op die hoge balkons gebeurt, tot er zaterdag filmpjes begonnen te circuleren: een lange rij vrouwen staat poedelnaakt aan een balustrade van de Dubai Marina, een gezellig stadsdeel aan het water, met veel horeca en winkels. Volgens de Engelse pers zou het om grofweg 40 vrouwen uit Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne gaan. Een deel stond buiten, een ander deel krulde zich binnen over de zetels, waar ze pornomateriaal maakten voor een Israëlische site. Opvallend is dat de vrouwen zich wel héél erg op hun gemak leken te voelen in een land dat grenst aan Saoedi-Arabië. De Emirati's lopen er in een wit gewaad (thobe), hun vrouwen dragen een hoofddoek. Toeristen mogen zich vrij kleden, maar wie in de reuzegrote malls een pintje wil bestellen aan een tafeltje, komt van een kale reis terug. 'No alcohol.' (In hotels en restaurants buiten winkelcentra kan je wel alcohol bestellen.) Wie op hotel naar een pornosite wil surfen, stoot op een blokkade. 'In strijd met onze waarden.' Netjes, dus.