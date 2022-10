“De muur van mensen bleef maar komen”: K-popster een van de vele dodelijke slachtoffers van het drama in Seoul

Tienduizenden mensen trokken zaterdagavond naar de uitgaanswijk Itaewon in de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Seoul om Halloween te vieren. Daar liep het helemaal fout, zoals te zien is in onderstaande video. Er brak paniek uit in de veel te drukke, kleine straten, waardoor mensen elkaar vertrappelden . Maar liefst 154 mensen kwamen om het leven, 149 anderen raakten gewond. De slachtoffers van het drama krijgen stilaan een gezicht. Meer dan honderd dodelijke slachtoffers waren twintigers.

Grace Rached, een 23-jarige filmproducente uit Australië:

Grace was met drie vrienden in Seoel om er haar 24ste verjaardag te vieren. De avond van het drama had ze zich verkleed als Audrey Hepburn. De avontuurlijke twintiger overleefde het drama niet. Vrienden vertellen aan Australische media dat Grace op wereldreis was. Twee dagen voor de ramp postte ze een filmpje vanop Bali. De jonge Grace was een doorzetter, zo blijkt. “Je kan niet verwachten dat alles in het leven meezit, maar je moet blijven gaan. En je moet genieten van de tijd die je hier wél hebt”, schreef ze op sociale media.

Lees ook IN BEELD. Het halloweenfeest dat uitdraaide op een drama

Volledig scherm Grace Rached. © RV

“Ik was erbij toen ze zei dat ze niet meer kon ademen”, zegt Nathan Taverniti, een vriend van Grace. “En de muur van mensen bleef maar komen, ze werd langzaam verstikt. Het was onmogelijk om haar te redden.”

Volledig scherm Grace Rached (rechtsonder). © RV

Lee Ji Han, een 24-jarige K-popzanger en acteur uit Zuid-Korea:

Ook Lee Ji Han kwam om het leven tijdens het drama in Seoul. De 24-jarige Han werd bekend na zijn deelname aan het realityprogramma ‘Produce 101', waarin 101 zangers het tegen elkaar opnemen om een 11-koppige K-popboyband te vormen. Daarna legde hij zich toe op acteren en speelde hij in de serie ‘Today was another Nam Huyun Day’. De jongeman was hard aan het bouwen aan een mooie carrière, maar daaraan kwam abrupt een einde.

“Ook wij hoopten dat het niet waar was, maar Lee Ji Han is overleden als gevolg van het ongeluk in Itaewon op 29 oktober”, bevestigde zijn management het overlijden zondag. “We waren erg geschokt toen we het nieuws hoorden. De familie heeft momenteel immens veel verdriet. Moge hij rusten in vrede.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kim Yu-na, een 24-jarige cheerleader uit Zuid-Korea:

De enthousiaste Kim Yu-na (24) was actief als cheerleader bij KIA Tigers. Haar collega’s zijn in shock na de dood van de sportieve jongedame. “Dank je voor alles. Mijn hart doet pijn. Ik kan dit nog altijd niet geloven”, schrijft een van haar collega’s op sociale media.

Steven Blesi, een 20-jarige uitwisselingsstudent uit de VS:

De vader van Steven Blesi, een 20-jarige student uit de Verenigde Staten, was in paniek toen hij zijn zoon niet kon bereiken zaterdagavond. “Onze zoon was in de buurt van Itaewon en we hebben nog niets van hem gehoord. Als iemand nieuws van hem heeft: deel het”, klonk het in een paniekbericht op Twitter. Steven was in Seoul als uitwisselingsstudent en was die avond van plan om het einde van zijn examens te vieren. De ouders van Steven kregen uiteindelijk het verschrikkelijke nieuws te horen van de ambassade dat hun zoon om het leven was gekomen.

“Dat voelde als op hetzelfde moment door honderd miljoen messen neergestoken worden”, zei Blesi aan ‘The New York Times’. “Mijn wereld stortte in. Hij was een avontuurlijk en liefdevol iemand. Alleen zo kan ik hem omschrijven. Het verlies is ondraaglijk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Anne Gieske, een 20-jarige studente uit de VS:

Net als Steven was ook Anne Gieske een Amerikaanse uitwisselingsstudente in Seoul. De jonge Anne had net haar twintigste verjaardag gevierd. Haar familie en vrienden hebben geen woorden om hun verdriet te omschrijven. De universiteit wil de familie alle steun bieden die ze kunnen geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Park Ga-young, een 19-jarige student uit Zuid-Korea:

Park Ga-young was een bezige bij. Ze deed allerlei jobs om haar droom achterna te jagen: modedesign studeren in Canada. De jonge vrouw keek hard uit naar haar twintigste verjaardag komende dinsdag. Haar ouders waren van plan om een feestje te organiseren voor hun oogappel. Park Ga-young wilde na het harde werken zaterdagavond even ontspannen op een Halloweenfeestje, maar ook zij bevond zich in een van de smalle, steile straten toen paniek losbrak. “Ik kan niet in woorden uitdrukken wat een prachtig kind zij was. Ze was zo mooi...”, vertelt haar moeder Choi Seon-mi (49).

Kim Dong-gyu, een 18-jarige student uit Zuid-Korea:

De 18-jarige Kim Dong-gyu wordt omschreven als een ambitieuze jongeman die graag bij Samsung Electronics aan de slag wou. Hij was net afgestudeerd aan een technische school in Seoel. Naast mooie ambities had Kim Dong-gyu ook een hart van goud. Eens hij een job beet had, zou hij zijn oma elke maand wat geld geven. Zo had hij haar beloofd. “Mijn lieve jongen, met een heel leven nog voor hem”, zei de rouwende oma zondag. “Ik wou zo dat hij nog terugkwam. Ik heb hem nog gezegd om naar huis te komen als er te veel volk was.”

Quote Ik weet niet hoe ik nog verder kan leven zonder haar. Een vader van een 25-jarige vrouw die om het leven kwam

Drie soldaten

Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie stierven er ook drie soldaten tijdens het drama in de hoofdstad. Zij hadden vermoedelijk verlof en waren daarom in Itaewon.

Getuigenissen van ouders

Bovenstaande namen zijn slechts enkele slachtoffers van het drama. Op vraag van families worden niet alle namen bekendgemaakt. Kim, een 58-jarige vader, verloor zijn 25-jarige dochter. “Ik weet niet hoe ik nog verder leven kan zonder haar”, vertelt de man in tranen aan Koreaanse media. De twintiger had haar ouders nog getrakteerd op een diner die bewuste avond. Het was de laatste keer dat ze als gezin samen waren, daarna trok ze naar Itaewon om te feesten. Ze overleefde de ramp niet.

Ook Ahn (54) vertelt over de avond waarop ze haar 20-jarige dochter verloor. Zes uur lang wachtte ze in een ziekenhuis tot ze het verschrikkelijke nieuws te horen kreeg dat haar dochter was overleden. Het is een nieuwe klap voor Ahn, die enkele jaren geleden ook haar man verloor. Ze vertelt hoe haar dochter haar verantwoordelijkheid nam door thuis te blijven wonen en te gaan werken om rond te komen. Ze gaf zelfs haar universitaire studie op om voor Ahn te zorgen.

Een andere vrouw vertelt dat haar dochter naar Seoul was verhuisd om er in een bank te werken. Samen met haar jeugdvriend trok de dochter naar Itaewon om te feesten. Die avond, rond 22 uur, stuurde de dochter nog een sms’je om te zeggen dat het er erg druk was. Daarna was het muisstil.

Ook de dochter van een andere man trok naar Seoul voor haar werk. Hij had zaterdagavond nog beelden van het feest gezien op televisie, maar toen was er nog geen sprake van doden of gewonden. Pas zondagochtend vernam hij het nieuws, waarna hij onmiddellijk zijn dochter probeerde te bereiken. Haar telefoon ging over, maar het was een onbekende man die hij aan de lijn kreeg. Hij vertelde hem het trieste nieuws.

Er zijn bijna twee keer meer vrouwen dan mannen om het leven gekomen tijdens het drama. Professor crowdmanagement Keith Still vindt dat geen opmerkelijke bevinding. “Vrouwen hebben meer massa in het bovenste deel van hun lichaam”, vertelt Still aan ‘The New York Times’. “Zij hebben een grotere borstkas. Als daar enorme druk op uitgeoefend wordt, is dat kwalijker dan bij mannen.”

Oorzaak

Momenteel worden camerabeelden geanalyseerd om de exacte oorzaak van het drama te achterhalen. Intussen komt er almaar meer kritiek op de autoriteiten, die niet tijdig ingegrepen zouden hebben om de drukte een halt toe te roepen. “Dit is een ramp die gecontroleerd of voorkomen had kunnen worden”, aldus Lee Young-ju, professor aan de brandweer- en rampenafdeling van de Seoelse universiteit. “Maar niemand gaf erom, en vooral niemand nam verantwoordelijkheid”.

Volgens de Zuid-Koreaanse overheid kon de ramp niet vermeden worden. “De stormloop was geen probleem dat voorkomen kon worden door vooraf meer politie of brandweer in te zetten”, zei de minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min zondag nog.

Herbekijk ook. Hoe werkt massahysterie: