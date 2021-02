De marinier die Lady Gaga bij de arm nam: man op het juiste moment op de juiste plaats én met de juiste gestalte

Wie dacht dat Lady Gaga al maanden op voorhand haar begeleider tijdens de inauguratie van Joe Biden had uitgekozen, heeft het mis. Pas daags tevoren tijdens de repetities werd opgemerkt dat het afdalen van de trap naar het podium in Gaga’s lange, rode rok weleens tot struikelen zou kunnen leiden. Het oog viel toen op de 30-jarige marinier Evan Campbell, om zo’n pijnlijk scenario te vermijden.

Evan Campbell komt uit San Antonio in Texas. Hij was een van de mariniers en soldaten die tijdens de presidentiële inauguratie van Joe Biden op 20 januari van dienst waren in de buurt waar de eregenodigden zaten. Tijdens de repetities op 19 januari groeide het besef dat Lady Gaga in haar majestueuze rok maar beter ondersteund werd tot aan het podium, waar ze de dag erna het Amerikaanse volkslied zou brengen.

“Ze droeg die erg mooie, erg grote jurk, en er was een zekere bezorgdheid dat ze misschien wat hulp nodig zou hebben om de trap af te komen”, aldus Campbell aan Task & Purpose. “Ze keken daarom rondom zich en omdat ik een van de langere, grotere personen daar was, vroegen ze gewoon aan mij of ik bereid zou zijn om te assisteren. En dat wou ik met veel plezier doen.” Op voorhand had hij dat aan niemand verteld. “Ik wou er eerst zeker van zijn dat ik het niet had verkloot, alvorens dit te gaan hypen.”

Op de dag van de eedaflegging zelf zorgde Campbell er mee voor dat voormalige presidenten en ander chic volk hun plaats toegewezen kregen. Omdat Campbell als werkkracht van het leger was toegewezen aan het Witte Huis, had hij eerder al wel enkele celebs ontmoet, maar nog nooit Lady Gaga. Dat gebeurde pas een kwartier voordat ze samen van de trappen zouden afdalen. Hij omschreef de zangeres als “heel lief en hoffelijk met iedereen”.

Tijdens het wachten backstage viel het Campbell op dat Gaga nerveus werd. “Het leek me heel menselijk en natuurlijk om haar gerust te stellen. ‘Hé, je gaat dat fantastisch doen. Je doet het altijd goed, je bent een performer, je gaat dat geweldig doen’”, suste Campbell haar. “Het was alsof ze een ontspannen stem nodig had.”

De twee praatten nog wat met elkaar en Gaga zei hem dat “het volkslied zingen de belangrijkste dag van haar leven” was. Ze kwam “ongelooflijk authentiek” over, volgens Campbell. Ze grapte ook nog dat ze beiden evenveel kans hadden om over haar jurk te struikelen. Daarna vroeg ze hem om samen te bidden, een “heel oprecht moment”, aldus de marinier. Toen schreden ze de trap af. Dat Campbell haar grapje toch serieus nam, is op de beelden te zien. Even verplaatst hij zijn rechterarm uit de protocolhouding om steun te zoeken bij de trapleuning. Maar ‘missie volbracht’ en een straffe Lady Gaga (34) zette een van dé performances van haar leven in.

Ze heeft er nu een grote fan, bij op persoonlijk vlak dan. Campbell vindt haar “fenomenaal”. Haar versie van de ‘Star-Spangled Banner’ vat hij zo samen: “Ze wilde het die dag echt goed doen, ze wilde het volkslied voor alle Amerikanen zingen. Het was erg ontroerend.” De foto’s van Evan Campbell en Lady Gaga gingen de wereld rond, al dan niet verwerkt in memes. Nog het meest fier is Campbell op het feit dat hij de Amerikaanse Marine vertegenwoordigde. “Miljoenen mensen hebben nu een Amerikaanse marinier met Lady Gaga gezien. Ik ben dan ook gewoon blij dat ik het Marinierskorps trots heb gemaakt.”

