‘De maniak van Angarsk’: wreedste seriemoordenaar van Rusland wil zich aansluiten bij Wagner-huurleger

Mikhail Popkov (58), de wreedste seriemoordenaar van Rusland, heeft op de Russische staatstelevisie meegedeeld dat hij zich wil aansluiten bij het beruchte Wagner-huurleger. De ex-politieagent, die bekendstaat als ‘de maniak van Angarsk’, is veroordeeld voor maar liefst 78 moorden, al zou hij er in totaal zeker 83 hebben gepleegd. Zijn voornaamste slachtoffers waren vrouwen tussen 16 en 40 jaar. Popkov beschreef zichzelf in het verleden als een “schoonmaker” die zijn stad “wou zuiveren van prostituees”.

Popkov werd gearresteerd in 2012 en kreeg in 2015 een levenslange gevangenisstraf voor de moord op 22 vrouwen. In 2018 werd hij nogmaals tot levenslang veroordeeld nadat bekend raakte dat hij tussen 1992 en 2007 nog 56 mensen had gedood. Popkov pleegde de meeste moorden in de Siberische stad Angarsk, in de regio Irkoetsk – vandaar de bijnaam van de man.

Afgelopen zondag verscheen op de Russische staatstelevisie een interview met de seriemoordenaar vanuit de gevangenis. Daarin kondigde Popkov aan dat hij graag lid van de Wagner-militie wil worden. Daarmee hoopt hij hoogstwaarschijnlijk op een strafvermindering. Zo is het ondertussen geen geheim meer dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin al duizenden gevangenen heeft gerekruteerd. Zij moeten zes maanden aan de frontlinie in Oekraïne gaan vechten in ruil voor een vervroegde vrijlating. Begin deze maand werden de eerste gevangenen volgens die regel vrijgelaten.

Afkeer van “losbandige vrouwen”

Of de wens van Popkov ook ingewilligd zal worden, is nog maar de vraag. De Rus staat bekend als een “maniak”, “een roofdier”, “een weerwolf”. De seriemoordenaar ging bijna altijd op dezelfde wijze te werk. Eerst lokte hij zijn slachtoffers naar zijn politiewagen, waar hij de vrouwen meestal verkrachtte. Vervolgens doodde hij hen met een bijl of een hamer. Dat vertelde hij in 2017 zelf aan de Russische nieuwssite ‘Meduza’. Popkov had naar eigen zeggen een grote afkeer van “losbandige vrouwen”.

Volledig scherm Mikhail Popkov in een rechtbank in Irkoetsk op 10 december 2018. © AFP

Tijdens het interview van afgelopen zondag vroeg de journalist aan Popkov wat zijn grootste droom is. “Om bij het Wagner-leger te gaan”, antwoordde de gevangene. “Maar als ik zeg dat ik dat wil, ben ik niet helemaal eerlijk”, ging hij voort. “Het is tenslotte geen videospel, geen roman, geen superheldenverhaal.” Dat Popkov geen superheld is, maakte hij al snel duidelijk. Zo zei hij dat hij liever niet in de winter naar de frontlinie wil trekken. “Als ik nog wacht tot na januari en februari, de koudste periode – voor mij is er niets erger dan vrieskou – dan teken ik meteen”, klonk het.

“Ik denk dat er momenteel vraag is naar mijn militair profiel”, aldus Popkov nog. Het is niet duidelijk of de Rus daarmee verwees naar zijn carrière als politieman of als moordenaar. “Natuurlijk zijn de technieken tegenwoordig wat moderner, met radiogolven en zo. Ik zit misschien al tien jaar in de gevangenis, maar ik denk niet dat het me veel moeite zou kosten om er weer in te komen”, besloot de crimineel.

