“De man is het hoofd van de vrouw”: golf van verontwaardiging na uitspraken conservatief politicus in Nederland

De uitspraken van een jonge politicus in Nederland veroorzaken flink wat deining. Mathijs van der Tang - de voorzitter van een lokale jongerenafdeling van de ultraconservatieve, reformatorische SGP - getuigt in een filmpje dat de ronde doet op sociale media dat mannen biologisch sterker zijn dan vrouwen en daarom beter geschikt voor een functie in de politiek.

Van der Tang is voorzitter van de SGP-jongeren Vallei & Rijn, actief in vijf gemeenten ten oosten van Utrecht: Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Hoewel de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) klein is, vormen de SGP-jongeren een van de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. De partij zelf heeft een trouw kiezerspubliek, dat zo goed als exclusief te vinden is in de Nederlandse bijbelgordel. Daardoor zit ze sinds 1922 al onafgebroken in de Nederlandse Tweede Kamer.

De uitspraken van Mathijs van der Tang passen perfect binnen de visie van de orthodox-christelijke partij, die vindt dat vrouwen niets te zoeken hebben in de politiek. “Waarschijnlijk zeg jij: natuurlijk ben ik voor vrouwen in de politiek, want mannen en vrouwen zijn gelijk”, steekt hij van wal in het filmpje. “Maar als christen denk ik daar toch wat anders over. Als ik de bijbel lees en als ik om me heen kijk, dan zie ik juist dat man en vrouw heel erg verschillend zijn van elkaar. Mannen zijn biologisch sterker dan vrouwen. En voor de politiek heb je bij uitstek de sterkste mensen nodig. De politiek draait om gezag.”

“Tijdloos”

De bijbel legt het uit, gaat hij verder. “Zoals Jezus het hoofd is van alle christenen, op dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Het verschil tussen mannen en vrouwen heeft altijd al bestaan. Mijn standpunt is daarom ook niet ouderwets, maar tijdloos”, geeft hij de kijkers nog mee in de videoboodschap, die is opgenomen en uitgezonden door NOS Stories.

De uitspraken leiden tot grote verontwaardiging in Nederland en via sociale media waait die ook over naar bij ons. “Ik wil wel even boven op hem gaan zitten. Kijken of hij zich onder mij uit kan worstelen. Met je sterker zijn”, twittert lijsttrekker Caroline van der Plas van de Nederlandse landbouwpartij BBB. Ook bekend Nederland reageerde al. Regisseur Martin Koolhoven noemt Van der Tang zelfs een “bal gehakt”.

Ook in ons land is er verontwaardiging. “In de fantasierijke wereld waarin deze jong (sic) leeft, zou ik de vrouw niet willen zijn die onder dat hersenloos hoofd moet leven”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Van onder welke steen komt die nu weer gekropen”, klinkt het ook.

Het debat volgt op een felle discussie binnen de jongerenafdeling van de SGP over het toelaten van vrouwen in de politiek. Hoewel de partij er niet voor te vinden is, kan ze dat niet verbieden volgens het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Een enkele vrouw kreeg de jongste jaren daardoor al een politieke functie in de partij.

Feminisme

Een motie om het standpunt te versoepelen werd zaterdag desondanks weggestemd op het voorjaarscongres van de jongerenafdeling van de partij. Mathijs van der Tang stemde weinig verrassend tegen. Hij waarschuwde meteen ook “dat feminisme voet aan grond dreigt te krijgen” binnen zijn partij.