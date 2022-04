De horror van Boetsja: Russische gruweldaden nog erger dan gedacht

In de weken voor de Russische troepen zich eind maart terugtrokken uit Boetsja, richtten ze in de voorstad van Kiev een extreem bloedbad aan. Nu de stad weer vrijgegeven is, komen er steeds meer verhalen over hun gruweldaden aan het licht. Journalisten van The New York Times spraken met tientallen getuigen en volgden lokale speurders om de horror bloot te leggen.

Een maand lang voerden de Russen een terreurcampagne in Boetsja. Toen ze zich uiteindelijk terugtrokken lieten ze een verwoeste stad achter, de straten bezaaid met lichamen van dode burgers. Maar de gruwel beperkte zich niet tot de openbare ruimte: ook in woningen en achtertuinen werden doden aangetroffen. Velen van hen kregen een kogel door het hoofd, van sommigen waren de handen vastgebonden.

Journalisten en fotografen van The New York Times brachten meer dan een week door in de verwoeste stad, en sprak met ooggetuigen, ambtenaren en lijkschouwers in de nasleep van de roekeloze, en soms sadistische moordpartijen.

Volledig scherm Het lichaam van een man in de trappenhal van een appartementsgebouw. © AP

Een gepensioneerde lerares werd op 5 maart doodgeschoten toen ze haar voordeur opende. Een maand later lag haar dode lichaam nog steeds in de deuropening. Haar zus, die kampte met een mentale beperking, werd binnen eveneens dood aangetroffen, maar het is onduidelijk hoe de vrouw om het leven kwam.

Nazar Havryliuk (17) vertelt hoe zijn vader Roman (43) en diens 46-jarige broer achterbleven om voor het huis en de honden te zorgen, terwijl de rest van de familie vluchtte. Beide mannen werden dood aangetroffen in hun voortuin, en ook hun twee honden waren doorzeefd met kogels. “Ze konden ons leger niet verslaan, dus ze hebben gewone mensen gedood”, aldus Nazar.

Volledig scherm Het lichaam van een man in een tuin. © AP

Nadat het Oekraïense leger erin slaagde om een twintigtal Russische tanks en pantserwagens in brand te steken, stelden de Russen zich nog agressiever op. Vanuit een appartementsgebouw schoot een scherpschutter op alles wat bewoog. Russische troepen doorzochten woningen en verplichtten bewoners om binnen te blijven. “Ze gingen van tuin tot tuin”, vertelt de 42-jarige Valerii Yurchenko. Een Russische commandant waarschuwde hem om niet de straat op te gaan. “We hebben de opdracht om te schieten", zegt hij.

De Russische troepen waren vooral wantrouwig tegenover mannen die oud genoeg waren om de wapens op te nemen. Zij werden er vaak van beschuldigd lid te zijn van de Oekraïense verdedigingstroepen en vervolgens voor verhoor meegenomen.

Naarmate er meer troepen toekwamen, reden ze met hun gepantserde voertuigen dwars door tuinen. Metalen hekken en poorten moesten eraan geloven. De voertuigen parkeerden zich met hun geweren richting de straat.

Volledig scherm Een hond passeert een andere hond die werd doodgeschoten. © AP

Verscheidene ooggetuigen vertelden aan de New York Times hoe Russische militairen hen uit hun woningen verdreven, hun huizen plunderden en vervolgens gebruikten als uitvalsbasis. Na de terugtrekking van de Russen, ontdekte Mr. Shepitko, een gepensioneerde ingenieur, dat Russische militairen zijn woning compleet overhoop hadden gehaald, en gevuld met afval en bierflesjes. In een kelder onder het tuinhuis deed het neefje van de man nog een afschuwelijke ontdekking: hij trof er het dode lichaam van een vrouw aan. Ze droeg enkel een bontjas over haar naakte lichaam en was door het hoofd geschoten. De politie vond later gescheurde condoomverpakkingen en een gebruikt condoom in de woning.

Volgens Oekraïens mensenrechtencommissaris Ljoedmila Denisova zijn er talloze gevallen van seksueel misbruik door Russische militairen. Zowel in Boetsja als elders kwamen er al verscheidene zaken aan het licht. Denisova vertelt dat Russen ook een groep vrouwen en meisjes 25 dagen lang gegijzeld hielden in een kelder en hen verkrachtten. Negen van hen zijn nu zwanger.

The New York Times sprak nog met veel meer getuigen, die allemaal gewag maken van de gruwelijke brutaliteiten door het Russische leger. “De eersten waren nog vreedzaam”, vertelt een vrouw wiens moeder op straat door het hoofd werd geschoten. “De tweede groep was veel erger.”

Volledig scherm Lichamen die werden aangetroffen in een massagraf in Boetsja. © Photo News

