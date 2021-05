De hoopgevende impact van vaccinaties: nul coronadoden in Engeland, Schotland en Noord-Ierland

Voor het eerst sinds 30 juli vorig jaar noteerde Engeland gisteren geen enkele coronadode in een dag tijd. Ook in Schotland en in Noord-Ierland overleed in diezelfde periode geen enkele Covid-19-patiënt. In het Verenigd Koninkrijk tekende enkel Wales nog vier sterfgevallen op te wijten aan corona. Experts schrijven de hoopgevende cijfers toe aan de lockdown en aan de geslaagde vaccinatiecampagne.

Op maandag 3 mei rapporteerde Engeland slechts één persoon die binnen de 28 dagen na een positieve test was gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Gisteren, exact een week later, deed het land het nog beter met geen enkele coronadode in de grafieken. Dat was al sinds 30 juli geleden. Uit Schotland en Noord-Ierland kwamen dezelfde geruststellende berichten. Alleen Wales registreerde gisteren nog vier coronadoden.

Experts vinden dit erg hoopgevend, ook al heeft het Verenigd Koninkrijk gekozen voor een bepaalde manier van tellen van coronadoden en zijn de cijfers beïnvloed door vertragingen in de rapportering. De dag van rapportering komt vaak niet overeen met de dag waarop een persoon is overleden aan Covid-19, maar de dagcijfers van de coronadoden zijn, volgens Michael Head van de universiteit van Southampton, toch “veel lager dan drie maanden geleden”. Eind januari betreurde Engeland nog meer dan 1.000 coronadoden per dag en waren de bedden op intensieve verzorging allemaal bezet. Head spreekt dan ook van “goed nieuws en een fantastische vooruitgang”. En dat op het moment dat premier Boris Johnson nieuwe versoepelingen heeft aangekondigd vanaf volgende week in Engeland.

Volgens Rowland Kao, professor epidemiologie aan de universiteit van Edinburgh, is de daling in het aantal sterfgevallen te danken aan de vaccinatiecampagne. Kao zegt in The Guardian dat er daardoor een duidelijke verschuiving van de besmettingen is naar jongere leeftijdsgroepen, die veel minder risico lopen om aan Covid-19 te overlijden. In het Verenigd Koninkrijk is nu ongeveer een derde van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Twee derde heeft al een van de twee doses gehad.

Michael Head waarschuwde wel dat nul coronadoden niet elke dag zal worden gehaald de komende weken, maar hij gaat er wel vanuit dat de cijfers laag zullen blijven. Ook volgens Head is dat dankzij het terugdringen van het aantal nieuwe besmettingen door de recente lockdown én dankzij het beschermen van de oudere en meer kwetsbare bevolking door de vaccinatiecampagne.

Head maakt zich wel zorgen om de Indiase variant. Die zal volgens hem ook impact hebben in het Verenigd Koninkrijk via mogelijk geïmporteerde gevallen, die tot lokale uitbraken kunnen leiden.