De herovering van Lyman kon voor Poetin niet op een slechter moment komen

Massagraf met 42 lichamen ontdekt in Libische havenstad Sirte

In de Libische stad Sirte is een massagraf met 42 onbekende lichamen ontdekt. Dat heeft de Libische overheidsdienst die belast is met de opsporing van verdwenen personen zondag meegedeeld. Sirte, zo’n 450 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli, is een voormalig bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat.

2 oktober