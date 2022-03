De hel van het belegerde Marioepol: “Overal liggen lijken op straat”

Oekraïens koppel in stad volledig afgesneden van de buitenwe­reld: “We vragen vrienden om ons elke dag sms te sturen dat ze nog leven”

Twee voormalige ingenieurs van de kerncentrale van Tsjernobyl, die tijdens de explosie van de kernreactor in 1986 werden geëvacueerd, vrezen een goeie 35 jaar later opnieuw voor een evacuatie. Halyna en Valery, beiden zestigers, zitten in de val, nu Russische troepen steden en bruggen rond hun huis in de buurt van Tsjernihiv in Noord-Oekraïne beschieten.

10 maart