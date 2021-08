De hallucinante kost van de oorlog in Afghanistan: meer dan 800 miljard dollar en duizenden Amerikaanse militairen gesneuveld

De taliban hebben in een ongeziene snelheid vrijwel heel Afghanistan in handen genomen. Gisteren drongen ze de hoofdstad Kaboel en het presidentieel paleis binnen waarna ze de overwinning uitriepen. Wordt het land terug gekatapulteerd naar 20 jaar geleden, van voor de Amerikaanse invasie? Vaststaat dat de oorlog in Afghanistan die bijna twintig jaar duurde zeker 800 miljard heeft gekost en er duizenden Amerikaanse militairen gesneuveld zijn.

Volgens het laatste rapport van het ministerie kostte de oorlog de Amerikanen liefst 815,7 miljard dollar (omgerekend 692,38 miljard euro). De meeste kosten gingen vooral naar brandstof, wapens en munitie, maar ook naar legermateriaal zoals tanks, gepantserde voertuigen en vliegdekschepen, en luchtaanvallen.

Hoewel de VS Afghanistan binnenvielen om wraak te nemen op Al-Qaida, gingen ze samen met de NAVO-bondgenoten snel over op natievorming op grote schaal. Washington heeft sinds 2002 meer dan 143 miljard dollar in dat doel gestoken, volgens de laatste cijfers van de Speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Afghanistan (SIGAR).

Daarvan ging 88 miljard naar training, uitrusting en financiering van Afghaanse leger- en politiediensten. Nog eens 36 miljard dollar werd uitgegeven aan wederopbouwprojecten, onderwijs en infrastructuur zoals dammen en snelwegen. Nog eens 4,1 miljard dollar ging naar humanitaire hulp. Naar de strijd tegen de drugswereld ging meer dan 9 miljard dollar.

Verval

Onder andere de vele miljarden die naar enorme infrastructuurprojecten gingen, zijn intussen al in rook opgegaan. Kanalen, dammen en snelwegen raakten in verval. Daarnaast zijn nieuw gebouwde ziekenhuizen en scholen snel leeg komen te staan. Door het gebrek aan toezicht hebben veel Amerikaanse investeringen corruptie in de hand gewerkt die de legitimiteit van de Afghaanse overheid verder ondermijnde.

In tegenstelling tot bij andere oorlogen in de Amerikaanse geschiedenis, hebben de VS massaal veel geld geleend om de oorlog in Afghanistan te financieren. Zo werd er liefst 530 miljard dollar aan rente betaald. Daarnaast werd er ook al 296 miljard betaald aan medische en andere zorg voor veteranen.

Ook wat oorlogsslachtoffers betreft is een hoge prijs betaald. Volgens het Costs of War-project van de Brown University, dat de verborgen kosten van de oorlogen na 9/11 documenteert, zijn sinds 2001 minstens 47.245 burgers gedood in de oorlog.

De Afghaanse regering hield steevast de tol onder haar eigen leger geheim om het moreel niet te ondermijnen, maar Costs of War schat dat de oorlog al aan 66.000 tot 69.000 Afghaanse troepen het leven heeft gekost. Ondertussen zijn sinds 2001 2.442 Amerikaanse troepen gedood en 20.666 gewond geraakt in de oorlog.