De gruwel die schuilgaat achter deze foto: “Oekraïense burgemeester en haar gezin geëxecuteerd”

Russisch gas blijft volop naar Europa stromen

Noch de toenemende escalatie van de oorlog in Oekraïne, noch de eis om gas in roebels te betalen heeft voorlopig invloed op de levering van Russisch gas aan Europa. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom wil naar eigen zeggen 108,3 miljoen kubieke meter door de pijpleiding in Oekraïne naar Europa transporteren, na 108,4 miljoen kubieke meter zondag.

15:03