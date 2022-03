“De eerste kogelinslag deed de voorruit breken”: Brits nieuwsteam vertelt hoe het in hinderlaag liep in Oekraïne

Een team van de Britse nieuwszender Sky News is maandag in een hinderlaag gelopen nadat het geprobeerd had om verslag uit te brengen vanuit de Oekraïense stad Bucha, ten noordwesten van Kiev. Op beelden is te zien hoe ze beschoten worden en moeten rennen voor hun leven.

Contacten van het team hadden gezegd dat het rustig was in Bucha, waar een dag eerder een Russisch konvooi uitgeschakeld was door Oekraïense troepen. Ze hadden beloofd dat ze journalist Stuart Ramsay naar de plaats van de aanval zouden brengen en zouden vertellen wat er precies gebeurd was.

Terwijl ze het centrum van Kiev verlieten, werd al snel duidelijk dat het geen gemakkelijke reis zou worden. Ze reden van checkpoint naar checkpoint, waar ze elke keer moesten onderhandelen om doorgelaten te worden. “De spanning is voelbaar”, doet Ramsay nu het verhaal. “De strijders zijn nerveus en dat wordt nog verergerd door het constante geluid van machinegeweervuur ​​in de verte en het gerommel van artillerie en mortieren.”

Rechtsomkeer

Nadat ze urenlang hadden gereden en omgereden, en merkten dat er alsnog zwaar gevochten werd in het gebied, besloten ze op aanraden van Oekraïense troepen rechtsomkeer te maken en terug te keren naar Kiev.

Volledig scherm In Bucha werd afgelopen weekend een Russisch konvooi uitgeschakeld. © AP

De terugreis verliep even moeizaam, maar gestaag. Tot ze op een verlaten kruispunt kwamen ten westen van Kiev. “Het was er doodstil en ik moet toegeven dat we daar niet gerust op waren”, aldus Ramsay. “Er lag puin op de weg, maar dat is niet abnormaal. Er waren geen soldaten. Alles leek verlaten. Tot er plots een kleine explosie weerklonk en ik iets de wagen zag raken. Een band klapte. En toen werd onze wereld op zijn kop gezet.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De eerste kogelinslag deed de voorruit breken”, gaat hij verder. “Cameraman Richie Mockler dook in de voetenruimte van de passagiersstoel voorin. Op dat moment werden we voluit aangevallen. Kogels vlogen door heel de wagen, we zagen tracers van geweren, flitsen van kogels en glas van de ruiten. De autozetels, het stuur en het dashboard werden aan flarden geschoten.”

Quote Het was professio­neel. De kogels bleven op onze wagen inslaan. Ze misten niet Journalist Stuart Ramsay, Sky News

Later kregen ze van Oekraïners te horen dat ze in een hinderlaag gelopen waren van een verkenningsteam van Russische saboteurs. “Het was professioneel. De kogels bleven op onze wagen inslaan. Ze misten niet.”

Volgens Ramsay beseften ze al snel dat ze uit de wagen moesten raken als ze wilden overleven. Producer Martin Vowles - die achter het stuur zat - en zijn lokale collega Andrii Lytvynenko zetten het als eerste op een lopen. Dan volgde de Zuid-Afrikaanse producer Dominique Van Heerden. “Ze duwde haar portier open, liet zich op de grond glijden en kroop snel naar de vangrail aan de kant van de weg. Daar dook ze de berm in.”

Geraakt

Daarop voelde Ramsay plots dat hij geraakt werd in zijn onderrug. “Richie was aan het roepen, maar daar herinner ik me niet veel van”, vertelt hij. “Het verbaasde me dat het eigenlijk niet veel pijn deed. Het voelde eerder aan als een slag. Vreemd genoeg bleef ik heel kalm. Ik slaagde erin om mijn helm op te zetten, grabbelde naar mijn telefoons en perskaart en zette het op een lopen richting de berm. Mijn helm en kogelvrije vest hebben bijna zeker mijn leven gered.”

Achter hem probeerde ook Richie weg te raken. Maar elke keer als hij zich bewoog, werd er opnieuw op de wagen geschoten. “Hij werd bescherm door het motorblok en dat wist hij. Opeens werd het stil. Wat een eeuwigheid later leek, dook hij bij ons in de berm, gevolgd door een regen van kogels.”

Quote We waren in shock, maar we leefden alle vijf nog. We konden het niet geloven. Martin noemde het een mirakel Journalist Stuart Ramsay, Sky News

Richie bleek twee keer geraakt te zijn, maar gelukkig in zijn kogelvrije vest. “We waren in shock, maar we leefden alle vijf nog. We konden het niet geloven”, aldus Ramsay. “Martin noemde het een mirakel.”

Beschermd door een betonnen muur, slaagden ze erin om uit de vuurlinie weg te raken. Daarop vluchtten ze een fabriek binnen. Op beelden is te zien hoe ze één voor één de straat over sprinten op zoek naar beschutting. “We waren er zeker van dat de schutters achter ons aan zouden komen en ons zouden afmaken", klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geluk

Er bleken drie mannen aanwezig te zijn in het gebouw. Zij hielpen de nieuwsploeg naar binnen. Na contact met het kantoor van Sky News, slaagden ze er uiteindelijk in om ontzet te worden door de Oekraïense politie. Die bracht hen in veiligheid. De volgende dag waren ze terug in Kiev. “We hebben erg veel geluk gehad”, klinkt het nog. “Maar duizenden Oekraïners hebben dat niet. En elke dag wordt deze oorlog erger.”

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

LEES OOK: