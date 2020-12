De eerste gevangene in de laatste dagen van Trump geëxecuteerd

Gevangene Brandon Bernard (40) is gisteren geëxecuteerd in Indiana nadat op het laatste moment de gratieverzoeken werden afgewezen door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het is voor het eerst in meer dan een eeuw dat een federale executie wordt voltrokken in een presidentiële overgangsperiode.

Bernard werd in 1999 veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op Todd en Stacie Bagley. Het koppel werd beroofd in hun auto in Texas, waarna ze opgesloten werden in de koffer van het voertuig. Voordat Bernard de wagen in brand stak, schoot de 19-jarige Christopher Vialva het paar neer.

Advocaten van de verdediging zeiden dat Todd en Stacie Bagley nog niet dood waren toen de auto in brand werd gestoken. In de getuigenverklaring van de overheid werd beweerd dat Stacie roet in haar luchtwegen had, wat aangaf dat ze was overleden door het inademen van enorm veel rook.

Bernards advocaat beweerde dat zijn cliënt bang was voor wat er met hem zou gebeuren als hij weigerde de bevelen van Vialva - die in september werd geëxecuteerd- op te volgen. Hij zou er ook vanuit zijn gegaan dat het koppel al was overleden toen de wagen in lichterlaaie stond. De andere daders die bij de moord betrokken waren, werden niet ter dood veroordeeld. Ze waren op het moment van de feiten jonger dan 18 jaar.

Volledig scherm Een demonstrant houdt een bord vast met daarop "Save Brandon Bernard". © AP

Dodelijke injectie

Bernard had een dag voor de dodelijke injectie nogmaals zijn spijt betuigd aan de familie van het slachtoffer. “Het spijt me. Dat zijn de enige woorden die helemaal weergeven hoe ik me nu voel en hoe ik me ook die dag van de moord voelde”, zei hij volgens het persbureau Associated Press.

De executie werd meer dan twee uur uitgesteld nadat de advocaten van Bernard het Hooggerechtshof hadden gevraagd om de executie stop te zetten. Het verzoek werd echter afgewezen. Gisteren om 21.27 uur lokale tijd werd hij dood verklaard in de gevangenis in Terre Haute in de staat Indiana. Ook actiegroepen en familieleden probeerden, met de steun van realityster Kim Kardashian, te voorkomen dat Bernard een dodelijke injectie zou krijgen.

Stempel op presidentschap

In de afgelopen zeventien jaar was er niemand ter dood gebracht die in een federale gevangenis op death row zat. Trump gebruikt de doodstraf om in zijn laatste dagen in het Witte Huis een stempel te drukken op zijn presidentschap. Hij trekt zich niets aan van de ongeschreven regel dat vertrekkende presidenten zich in de overgangsperiode terughoudend opstellen als het gaat om de voltrekking van federale doodstraffen.

Tot Bidens inauguratie op 20 januari staan nog vier executies gepland. Biden en zijn adviseurs willen zich niet uitspreken over de executies die tot vijf dagen voor zijn beëdiging gepland zijn. Wel benadrukte zijn woordvoerder eerder dat Biden zich tijdens zijn presidentschap zal inzetten voor de beëindiging van de voltrekking van doodstraffen.

Een van de vijf gevangenen die in de komende weken zal worden geëxecuteerd, is de 56-jarige Alfred Bourgeois, die schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik van en moord op dochtertje (2). Zijn executie staat vandaag gepland. De enige vrouw onder hen is Lisa Montgomery. Zij werd veroordeeld voor het wurgen van een zwangere vrouw. Ze haalde de baby uit haar buik en vluchtte. Het is nog maar drie keer gebeurd dat de federale overheid een vrouw ter dood bracht en de laatste keer is 67 jaar geleden.

Volledig scherm Terdoodveroordeelde Lisa Montgomery © RV

