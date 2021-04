De eerste 100 dagen van ‘Sleepy Joe’ Biden: verrassend energieke president met radicale agenda

Iraans nucleair complex getroffen door "terreur­daad”

11 april De fabriek van Natanz in het centrum van Iran, waar uranium wordt verrijkt, is getroffen door een “antinucleaire terreurdaad”. Dat meldt het Iraanse regime in een mededeling die via de staatstelevisie werd verspreid. Zondag meldden de autoriteiten dat er op de site een stroompanne met een verdachte oorzaak had plaatsgevonden.