De eerst officiële ‘zeehondwachters’ gaan aan de slag in Nederland

De horror van Boetsja: Russische gruwelda­den nog erger dan gedacht

In de weken voor de Russische troepen zich eind maart terugtrokken uit Boetsja, richtten ze in de voorstad van Kiev een extreem bloedbad aan. Nu de stad weer vrijgegeven is, komen er steeds meer verhalen over hun gruweldaden aan het licht. Journalisten van The New York Times spraken met tientallen getuigen en volgden lokale speurders om de horror bloot te leggen.

6:26