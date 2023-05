“De doodstraf omdat je iemand graag ziet? Komaan, zeg!” Moet België miljoenensteun aan Oeganda stoppen na vreselijke antihomowet?

Minister De Sutter wil “crisisma­na­ger” bij bpost

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) wil dat de nieuwe CEO van bpost iemand is “die adelbrieven kan voorleggen op vlak van integriteit en die weet wat crisisbeheer is”. Ze heeft dat gezegd in een brief aan bpost-voorzitter Audrey Hanard, laat ze weten. Intussen hebben de directie en alle vakbonden een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de periode 2023-2024 ondertekend. Dat bevestigen het postbedrijf en vakbond ACOD.