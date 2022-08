De derde emir van Al Qaida erft een organisatie met grenzeloze ambities

Zelensky spreekt zich uit voor homohuwe­lijk in Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is voorstander van het legaliseren van het homohuwelijk in zijn land. Hij liet dat weten in reactie op een online petitie daarover die sinds begin juni door meer dan 28.000 mensen is ondertekend.

