De derde emir van Al-Qaeda erft een organisatie met grenzeloze ambities

Vermist Duits meisje (14) dood teruggevon­den in meer: verdachte (29) pleegde als tiener zedenfei­ten en stond sinds januari niet meer onder toezicht

Een onrustwekkende verdwijning van een 14-jarig meisje in Duitsland is in een drama geëindigd. Ayleen werd zaterdag dood teruggevonden in een meer in Reichelsheim, in de deelstaat Hessen. De politie verklaarde vanmiddag dat er een verdachte (29) is opgepakt. Die maakte zich als tiener al schuldig aan zedenfeiten en stond pas sinds begin dit jaar niet meer onder toezicht. De twee zouden elkaar online hebben leren kennen, via sociale media en het online game Fortnite.

1 augustus