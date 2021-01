“De dag dat Arnold Schwarzenegger president werd”: gaan er grootse plannen schuil achter verzoenende speech?

Is er nog meer op til? Nieuwe details onthullen huivering­wek­ken­de plannen van bestormers Capitool: “Ik jaag Pelosi een kogel door de kop”

0:09 De bestorming van het Amerikaanse parlement, die woensdag vijf doden eiste, had veel erger kunnen aflopen. Huiveringwekkende details in de eerste aanklachten leren dat er plannen waren om politici te gijzelen en te executeren. Lang niet iedereen is gevat en de ontsnapten zweren nu om alsnog toe te slaan tijdens de eedaflegging van Joe Biden.