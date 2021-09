De Croo overlegt in New York met Microsoft-topman over dichten digitale kloof

De ontmoeting met Smith was de eerste die op de agenda van De Croo stond in New York. Het was ook de eerste keer dat de twee elkaar zagen. Net als Microsoft hecht ook de federale regering veel belang aan het versterken van digitale vaardigheden. Bij De Croo is te horen dat België op dat vlak zowel in eigen land, maar ook in Europa en internationaal, de voorbije jaren daarin de daad bij het woord voegde. Zo is er in Brussel-Centraal de digitale campus van BeCentral en stond de Belgische Digital4Development-aanpak model voor een gelijkaardige samenwerking tussen de Europese en de Afrikaanse Unie.