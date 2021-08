De Croo over evacuaties in Kaboel: “We vonden het onverantwoord dat Belgen nog naar luchthaven zouden komen”

De Belgische overheid kreeg gisteren al te horen dat er op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel een imminente dreiging was van een zelfmoordaanslag. Daarom besliste de regering om operatie ‘Red Kite’ stop te zetten. “We vonden het niet verantwoord dat Belgen nog naar de luchthaven zouden komen en hun leven zouden in gevaar brengen", reageerde premier Alexander De Croo bij VTM NIEUWS na de explosies van deze avond aan de luchthaven van Kaboel .

“Het is niet omdat we gestopt zijn met de vluchten dat we de mensen die Belgen zijn aan hun lot overlaten. We zullen de komende dagen zien wat de evolutie is. De VS zullen waarschijnlijk de komende dagen de luchthaven verlaten. We zullen dan zien of we er verbindingen komen met Pakistan of we kunnen evacueren. Wij hebben in Islamabad nog steeds militairen die daar gaan blijven om te kijken of ze kunnen helpen en de gepaste controles kunnen doen.”

“De prioriteit blijft nog altijd mensen terugbrengen die de samenleving niet in gevaar kunnen brengen”, ging De Croo verder. De Croo zei ook nog de mensen die geëvacueerd worden aan een viervoudige controle worden onderworpen: door OCAD, de Staatsveiligheid, de politie en de militaire inlichtingendiensten.

Mensen afkomstig uit Libië en Syrië waren in het verleden onrechtstreeks tot terreur geleid hebben: is dat te vermijden? “Wat je nu kan doen is je zo goed mogelijk voorbereiden en alle informatie die bestaat gebruiken. Dat hebben we de voorbije dagen gedaan. Er zijn heel veel tests en werken uiteraard veel samen met buurlanden om informatie uit te wisselen”, aldus De Croo nog.

Veel analyse

N-VA suggereert nu dat de Belgen die de afgelopen dagen uit Afghanistan zijn geëvacueerd mee zouden kunnen opdraaien voor de kosten van de operatie. “Je kan niet iedereen over dezelfde kam scheren”, zei De Croo. “Er zijn ook Afghanen die voor defensie gewerkt hebben.” Daarnaast zijn er erkende vluchtelingen die daar op vakantie waren. “Daarover moet onze administratie oordelen want bepaalde mensen met vluchtelingenstatus hebben niet het recht om terug te gaan. Er moet heel veel analyse gebeuren. Wat zijn de kosten daarvan geweest? Dat is niet zo evident. Staatssecretaris Mahdi zal zorgen dat daar actie over wordt genomen.”

In 2015 werd Europa geconfronteerd met een grote vluchtelingencrisis: wat gaan we daaraan doen? “De eerste prioriteit is vermijden dat er een vluchtelingenstroom komt”, zei De Croo. “Men zal op Europees niveau druk moeten zetten op de taliban om te vermijden dat de mensenrechtensituatie verslechterd, dat er een spiraal aan geweld zou ontstaan. Er moet een dialoog zijn, je moet een duidelijke boodschap geven.”

Vluchtelingenstroom vermijden

Daarnaast vindt De Croo ook dat mensen in de regio moeten opgevangen worden, in de buurlanden. “Daar kunnen we steun geven aan landen zoals Pakistan, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan en Tajikistan. Zijn dat betrouwbare partners? Het is geen makkelijke regio, daar zijn we ons bewust van. We moeten anderzijds vermijden dat er stromen van mensen zijn die heel Centraal-Azië gaan doorkruisen en die in Europa hun plaats niet zouden krijgen. We moeten proberen vermijden dat er een vluchtelingenstroom op gang komt", besluit de premier.