De Croo over Dag van de Overwinning in Rusland: "Moeten escalatie van geweld vermijden"

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil in de aanloop naar de Dag van de Overwinning in Rusland op 9 mei "alles doen om een nieuwe escalatie van geweld te vermijden". Dat zegt hij vrijdag op de herdenking van de Kortrijkse parachutisten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 9 mei vieren de Russen de overwinning op de nazi's tijdens die oorlog.

"Deze herdenking is vandaag tastbaarder dan ooit", zegt De Croo na afloop van de ceremonie in Kortrijk. "Mensen hebben toen hun leven gegeven zodat hun bevolking vrij kan leven, vandaag zien we dat aan de andere kant van Europa opnieuw."

In de aanloop naar de Dag van de Overwinning in Rusland op 9 mei, rijst het vermoeden dat Rusland uit is op een symbolisch succes in Oekraïne. " We moeten alles doen om te vermijden dat er opnieuw een escalatie van geweld is. Vanuit de Europese landen hebben wij steeds alles gedaan om die oorlog te doen stoppen en dat doen wij het liefst rond de tafel. Een oorlog stopt natuurlijk altijd rond de tafel."

De Croo benadrukte ook het belang van sancties tegen Rusland. "De sancties maken het moeilijk voor Rusland om zijn oorlogsmachine te kunnen blijven bevoorraden", aldus de premier. "Wat wij vandaag leren, is dat een democratie zich moet verdedigen. Een defensie en een veiligheidssysteem is iets wat we elke dag nodig hebben om dat vrije leven te beschermen.”

Volledig scherm Premier Alexander De Croo. © BELGA

