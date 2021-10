De Croo over arrest van Pools Grondwettelijk Hof: “Je kan geen lid zijn van de club zonder de regels ervan te volgen”

De stad Londen heeft meer standbeel­den van dieren dan van vrouwen, toont recente studie

21 oktober De stad Londen heeft meer standbeelden van dieren in het straatbeeld dan van vrouwen of mensen met een niet-witte huidskleur. Dat bleek donderdag uit een studie van de Britse vereniging ‘Art Uk’. De burgemeester van Londen wil hier verandering in brengen en spendeert dit jaar 1,2 miljoen euro om meer diversiteit te krijgen op vlak van standbeelden.