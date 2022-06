De Croo herhaalt pleidooi voor één Europees energieblok op EU-top: “Anders verliezen we allemaal”

De problemen rond de gasbevoorrading in landen als Duitsland en Nederland bewijzen voor premier Alexander De Croo (Open Vld) dat de Europese landen dringend één energieblok moeten vormen. “Anders gaan er ongelukken gebeuren en verliezen we als Europeanen allemaal samen”, waarschuwde hij voor de aanvang van de EU-top in Brussel.

Dat Duitsland eerder vandaag de tweede fase van het noodplan afkondigde, heeft voor België in eerste instantie weinig gevolgen. De voorraden in ons land zijn hoger dan normaal, aldus de premier. “Maar dit legt wel de vinger op een breder probleem. Als er landen in Europa in de problemen komen omdat ze afhankelijk zijn van Russisch gas, bijvoorbeeld Duitsland, en als de industrie daar wordt stilgelegd, dan heeft dat een enorme impact op de rest van Europa en vooral op ons land”, zei De Croo.

De lidstaten moeten volgens de Belgische premier “één energieblok” vormen, waarbij “we eindelijk gebruikmaken van het gemeenschappelijke aankoopbeleid en eindelijk de plafonnering van de prijzen als handrem achter de hand houden om te kunnen ingrijpen”. “Een afschakelingsplan is plan B. Ik wil nu het plan A en dat zal enkel werken als we ons als één blok gedragen”, klonk het.

Gebeurt dat niet, dan dreigen er volgens De Croo komende winter “ongelukken te gebeuren”. “Dan denk ik dat je wel geconfronteerd kan worden met een winter met nog eens hogere prijzen en misschien zelfs met tekorten”, waarschuwde hij. De Croo wil de energiecrisis opnieuw op tafel leggen op de top. Ook de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei dat hij samen met zijn Italiaanse collega Mario Draghi een nieuw pleidooi zal houden voor een plafonnering van de groothandelsprijzen voor gas.

EU-kandidatuur Oekraïne

Op de top zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten eveneens beslissen over de EU-kandidatuur van Oekraïne. “Het politieke signaal dat we geven is heel belangrijk vanuit symbolisch oogpunt. Oekraïne vecht vandaag voor onze Europese waarden”, zo zei De Croo bij zijn aankomst. “Aan de andere kant moet men begrijpen dat dit een zeer, zeer lang proces wordt waarin veel hervormingen moeten gebeuren.”

“Uiteraard is de oorlog afschuwelijk, maar ik maakte me zorgen dat dit ons overhaast naar de status van kandidaat-lidstaat zou leiden. Ik was echter verkeerd. De Europese Commissie heeft voor een evenwichtige uitkomst gezorgd, en is heel eerlijk over wat allemaal nog moet gebeuren vooraleer de onderhandelingen kunnen starten”, legde de Nederlandse premier Mark Rutte uit. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wees er dan weer op dat de EU zich “uitbreidingsklaar” moet maken.

Eerder op de dag had het Europees Parlement zich al met een ruime meerderheid van 529 tegen 45 stemmen bij 14 onthoudingen uitgesproken om Oekraïne en Moldavië het kandidaat-lidmaatschap te verlenen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (links) spreekt met de Nederlandse premier Mark Rutte (midden) en de Spaanse eerste minister Pedro Sánchez (rechts). © AP

Balkanlanden ontgoocheld

De landen van de Westelijke Balkan reageerden dan weer ontgoocheld op het feit dat er geen concrete beslissingen werden genomen op hun top met de Europese Unie. Er worden voorlopig geen toetredingsgesprekken opgestart met Noord-Macedonië en Albanië, er komt nog geen visumliberalisering voor Kosovo, en Bosnië en Herzegovina wordt voorlopig geen kandidaat-lid van de EU.

Op een persconferentie reageerden de eerste minister van Noord-Macedonië Dimitar Kovacevski, de premier van Albanië Edi Rama en de Servische president Aleksandar Vucic ontgoocheld. “Dit is een historische dag, maar in de negatieve betekenis”, zei Rama. “Alle EU-leiders hadden mooie woorden voor ons, maar zeiden ook dat ze het erg vinden dat ze niet over de brug kunnen komen.”

Van links naar rechts: De premier van Albanië Edi Rama, de eerste minister van Noord-Macedonië Dimitar Kovacevski en de Servische president Aleksandar Vucic. © ANP / EPA

Rama verwijt de individuele leiders niets, maar zegt dat de toetredingsprocedure weeffouten vertoont. “Het uitbreidingsproces is het gijzelingsvehikel geworden van de individuele lidstaten. Telkens wanneer er iets gebeurt in een lidstaat, wordt het gehanteerd.” Nu is het Bulgarije dat de start van de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië blokkeert. “Een schande”, aldus Rama.

De Noord-Macedonische premier Kovacevski sprak van een “klap voor de geloofwaardigheid van de EU”. Het kan niet zijn dat de hele Westelijke Balkan pas op de plaats moet maken “omdat één land blokkeert”, verwees hij naar Bulgarije. Ook het toekomstige kandidaatschap van Oekraïne en Moldavië vergemakkelijkte de gesprekken niet.