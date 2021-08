De Croo geeft nog geen einddatum voor Belgische operatie in Afghanistan: “We volgen het van uur tot uur”

Ex-militairen gebruiken satelliet­beel­den om hun tolken voorbij controle­pos­ten van taliban te loodsen

23 augustus Wat begon met de hulp aan één Afghaanse officier is intussen uitgegroeid tot een heus ontsnappingsnetwerk. Oorlogsveteranen van over de hele wereld zetten al hun expertise in om tolken en militair personeel veilig naar de luchthaven in Kaboel te loodsen, tot satellietbeelden toe. De operatie kreeg via sociale media de toepasselijke naam ‘Digital Dunkirk’, een verwijzing naar de miraculeuze manier waarop het Britse expeditieleger aan de troepen van Adolf Hitler wist te ontkomen in de Noord-Franse kustplaats Duinkerke.