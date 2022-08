De ‘coolste politica ter wereld’: wie is Sanna Marin, de premier die zich moet verdedigen met drugtest?

U kent Sanna Marin (36) tegenwoordig vooral als ‘feestpremier’. De Finse regeringsleider kwam in een mediastorm terecht nadat op sociale media beelden opgedoken waren van een gezellig onderonsje waar ze uitbundig aan het dansen was. Ongepast voor een vrouw die zo’n functie bekleedt, oordelen haar tegenstanders. Sterker nog: ze heeft inmiddels een drugtest ondergaan omdat kwatongen in de video verdachte uitspraken leken te ontwaren. Marin ziet er allemaal geen graten in. Zij was zich gewoon met wat alcohol aan het amuseren, mag het even? Maar wie is deze powerlady, die door de Duitse krant ‘Bild’ omschreven werd als “de coolste politica ter wereld”, nu echt?

Marin groeide op in een huurappartement en was de eerste van haar familie die naar de universiteit kon gaan. Daar behaalde ze een diploma in de bestuurswetenschappen. Ze geeft toe dat ze als kind geworsteld heeft met de geaardheid van haar moeder. Die woonde toen al samen met een vrouw. “Ik voelde me onzichtbaar omdat ik niet vrijuit over mijn gezin kon praten. Maar mijn moeder heeft me wel altijd gesteund en me geleerd dat ik kon worden wat ik wou”, klonk het.

Volledig scherm Marin hield een persconferentie om zich te verdedigen tegen de drugsbeschuldigingen. © AFP

Jongste regeringsleider

Ze was nog geen 27 toen ze verkozen geraakte in het stadsbestuur van Tampere, dat ze het jaar nadien ook ging voorzitten — en op haar 29ste werd ze verkozen in het Finse parlement. Onder premier Antti Rinne diende ze als minister van Transport en Communicatie. Een sociaal conflict bij de post deed hem echter al na een half jaar de das om, waarna Marin de fakkel overnam. 34 was ze toen, nergens ter wereld was op dat moment een jongere regeringsleider te vinden.

Volledig scherm De beelden van een feestende Marin schoten bij sommigen in het verkeerde keelgat. © Photo News

De vrouwelijke wind die aan het waaien was, kreeg zo nog een stevige boost. Dames zwaaiden in Finland al de plak op sleutelfuncties als Justitie, Onderwijs en Binnenlandse Zaken, nu kwam daar met Katri Kulmuni ook nog de portefeuille van Economie bij. Zelf vindt Marin geslacht of leeftijd totaal geen punt. “Ik denk alleen maar aan de redenen waarom ik in de politiek ben gegaan en aan de redenen waarom we het vertrouwen van de kiezers kregen”, stelt ze.

Volledig scherm VLNR: minister van Onderwijs Li Andersson, minister van Economie Katri Kulmuni (later belandde ze op Financiën, maar moest ze ontslag nemen omdat ze meer dan 50.000 euro aan publieke middelen voor mediatraining gebruikte; nvdr), premier Sanna Marin en minister van Binnenlandse Zaken Maria Ohisalo. © AFP

Progressiever genderbeleid

Het mag dan ook geen verrassing heten dat er onder Marin stappen gezet werden naar een progressiever genderbeleid. Zo heeft zowel de moeder als de vader voortaan recht op 164 dagen ouderschapsverlof. Kinderen mogen ook opnieuw tot hun zevende in de kinderopvang blijven, een recept dat volgens experts het verschil maakt in kwaliteit van onderwijs. En ook de coronacrisis pakte ze kordaat aan, door in tegenstelling tot buurland Zweden snel scholen te sluiten en in lockdown te gaan. Tot slot loodste ze Finland - als reactie op de oorlog in Oekraïne - de veilige haven van de NAVO binnen.

Volledig scherm © EPA

Alles rozengeur en manenschijn dan? Vergeet het... Marin kwam onder vuur te liggen omdat ze 850 euro per maand aan publieke middelen uitgaf voor het ontbijt en avondeten van haar gezin. De zaak ging wel vrij snel snel liggen omdat niet helemaal duidelijk was of ze daar effectief recht op had. Het waren ook haar kabinetsleden die de rekeningen betaalden, zelf was ze daar dus niet bij betrokken.

Volledig scherm Marin ontmoet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. © via REUTERS

Diep uitgesneden blazer

Dan zorgden haar glamoureuze escapades voor meer controverse. Twee jaar geleden poseerde Marin bijvoorbeeld voor het modemagazine ‘Trendi’ met een diep uitgesneden blazer. In het bijhorende interview klaagde ze aan dat “het uiterlijk van een vrouw bijna altijd onderwerp is van debat”.

Op sociale media verschenen heel wat afkeurende reacties. Veel Finnen vonden dat zo’n decolleté haar geloofwaardigheid als premier aantastte en noemden haar outfitkeuze smakeloos. De tegenbeweging noemde die kritiek dan weer “seksistisch”. Honderden mannen en vrouwen steunden hun premier door zelf ook een foto met een even laag uitgesneden vestje te delen op sociale media, onder de hashtag #imwithsanna.

Volledig scherm Sanna Marin woonde vorig jaar een EU-top in Brussel bij. © AFP

Gemiste sms

Tegenwoordig zijn het vooral haar uitstapjes naar festivals en discotheken die in het oog springen. Zo moest Marin haar excuses aanbieden omdat ze tot diep in de nacht uitging, nadat haar minister van Buitenlandse Zaken positief getest had op corona. De premier hoefde in eerste instantie niets te ondernemen omdat ze “volledig gevaccineerd” was, maar kreeg later een sms met de boodschap dat ze zich toch beter zou afzonderen.

Volledig scherm Marin in een onderonsje met de Franse president Emmanuel Macron. © AP

“Dat bericht heb ik gemist omdat ik enkel mijn persoonlijke gsm op zak had. Het spijt me oprecht dat ik me niet aan de regels gehouden heb”, klonk het op haar Facebookpagina. Critici vonden het echter niet kunnen dat ze haar werk-gsm zomaar thuisliet. Wat als de nationale veiligheid plots in het gedrang zou komen bijvoorbeeld?

Volledig scherm Marin nam dit jaar ook deel aan de Pride in Helsinki. © AFP

“Niets te verbergen”

Vorige maand stal Marin nog de show op rockfestival Ruisrock met haar stoere look, in leren jacket en korte jeans. En nu is er dus het gelekte filmpje waarin de premier stevig uit de bol gaat in het gezelschap van andere Finse beroemdheden. Sommige Finse journalisten beweren in de video uitspraken over drugs gehoord te hebben.

Parlementslid Mikko Kärnä drong er daarom op aan dat Marin een drugtest zou laten uitvoeren. Dat is inmiddels ook gebeurd, het resultaat wordt over ongeveer een week verwacht. “Ik heb niets te verbergen”, stelt de premier. “Ik heb in mijn leven nog nooit drugs genomen. Ik zou echt willen dat mensen dit soort zaken niet beweren als er geen bewijs is.”

