De armband die ook in Nederland al ophef veroorzaakte: hier komt de verboden OneLove-band vandaan

Nederland Silvana Heber (36) vermist vlak bij Belgische grens: partner (41) met geweldda­dig verleden opgepakt

Nederland is in de ban van de verdwijning van Silvana Heber. Van de 36-jarige vrouw uit Hoogeloon, net over de grens met België, ontbreekt sinds zaterdagochtend elk spoor. De 41-jarige partner van de vermiste vrouw is aangehouden. Het gaat om Marlon B., een voormalige judoka, die al bekend was bij de politie wegens een gewelddadig verleden. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

15:16