De angst was dat automakers Groot-Brittannië zouden verlaten. Nu is de vraag: kunnen batterijmakers het groeitempo bijbenen?

Duitsland plant strenge maatrege­len: “Ongevacci­neer­den nergens meer welkom”

7:55 In de strijd tegen de vierde coronagolf wil de Duitse regering dat ongevaccineerden “nergens meer binnen mogen”. Volgens de Duitse krant Bild staat dat in de coronaplannen van Berlijn voor de herfst en winter. Het dagblad spreekt over snoeiharde maatregelen.