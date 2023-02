De Amerikaanse ‘doomsday’-luchtmachtbasis in Montana, “altijd paraat om krachtigste wapensysteem in menselijk bestaan in ​​te zetten”

De Chinese spionageballon heeft het mogelijk onder meer gemunt op de Malmstrom-vliegbasis van het Amerikaanse leger in Montana, bijgenaamd ‘doomsday’-basis. Daar liggen genoeg kernwapens om de hele planeet te verwoesten, vandaar de verwijzing naar het einde der tijden. De missie van Malmstrom is om “de meest dominante nucleaire macht ter wereld te zijn”.

Peking stuurt de spionageballon momenteel over de Amerikaanse staat Montana, waar onder meer nucleaire raketsilo’s liggen. De luchtmachtbasis Malmstrom herbergt 150 intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) van het type Minuteman III, genoeg om de hele planeet te vernietigen. Het is het grootste complex van nucleaire raketsilo’s op het westelijk halfrond. Het volledige arsenaal Minuteman III-raketten van de Verenigde Staten bestaat uit 400 stuks, die verspreid liggen over slechts drie bases met de allerhoogste beveiliging. De twee andere zijn gelegen in de staten North Dakota en Wyoming.

Mocht het ooit tot een kernoorlog komen, dan zouden de raketten worden afgevuurd door de 341st Missile Wing, die deel uitmaakt van het Global Strike Command van de Amerikaanse luchtmacht. De rol van de 341st Missile Wing is om “te allen tijde paraat te staan om het krachtigste wapensysteem in het menselijk bestaan ​​in te zetten”. De intercontinentale ballistische raketten moeten de VS toelaten om de concurrerende kernmachten te verslaan in de 21ste eeuw. De vliegbasis moet in staat zijn “dodelijke gevechtscapaciteit bieden door binnen een oogwenk nucleaire precisie-aanvallen op lange afstand uit te voeren”.

De eenheid ‘341st Missile Wing’ werd opgericht in 1942 en bestaat uit ongeveer 3.300 militairen en 600 burgers. Drie squadrons zijn elk verantwoordelijk voor 50 nucleaire raketsilo’s. In totaal gaat het dus om 150 kernraketten op de ‘doomsday’-basis. Een raketsilo is een ondergrondse, cilindervormige container waarin intercontinentale raketten worden gestald, die van daaruit ook kunnen worden gelanceerd. De raketsilo’s liggen verspreid over negen county’s in Montana, over een gebied van in totaal bijna 35.750 km².

De voorlopers van de huidige opgeslagen kernwapens waren de Minuteman I-raketten. Die werden ooit in staat van paraatheid gebracht. Dat was tijdens de Cubacrisis in 1962.

Of de Chinezen met hun spionageballon veel informatie kunnen verzamelen vanuit de lucht in Montana, is nog maar de vraag. Peking gebruikt daarvoor ook al satellieten en die zouden alvast niet veel wijzer worden van hun beelden. De VS zou de beveiliging wel nog verhogen.

