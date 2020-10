De allerlaatste peilingen: zo staan Donald Trump en Joe Biden er voor in de swingstaten

Met nog vier dagen te gaan voor de Amerikaanse verkiezingen komende dinsdag lopen stilaan ook de peilingen op hun einde. Honderden, zo niet duizenden, zijn er de afgelopen weken geweest, en de ene al geloofwaardiger dan de andere. Maar uiteindelijk zal de uitslag dinsdag slechts van een handvol staten afhangen, de zogenaamde swing states of strijdstaten. We overlopen de laatste stand van zaken in die staten: wie maakt de beste kans er te winnen en zo uiteindelijk het presidentschap binnen te halen?

Wie de nieuwe president van de VS wordt, wordt in de feiten in slechts enkele staten beslecht. In veel van de vijftig staten wint immers altijd dezelfde partij. Maar rond een dozijn ervan woedt een felle strijd. Bij de stembusgang zijn de ogen dan ook vooral op de uitslagen in die battleground states of swingstaten gericht. Beide kandidaten spenderen deze week ook al hun tijd en geld in dit kleine aantal staten.

FLORIDA

Samen met Pennsylvania dé ultieme swingstaat van 2020. Als derde grootste staat, goed voor 29 kiesmannen, is Florida elke keer een van de meest bevochte staten van de VS (ter herinnering: een kandidaat heeft minstens 270 van de 538 kiesmannen nodig), en dat is deze keer niet anders. In 2016 ging Trump hier nipt met de overwinning lopen met 49,02 procent tegenover 47,82 procent voor Hillary Clinton. De jaren daarvoor stemde Florida twee keer voor Barack Obama, en twee keer voor George W. Bush.

Lees verder onder deze video: Greet De Keyser over de intense kiesstrijd in Florida

PENNSYLVANIA

In 2016 won Trump hier met 0,72 procentpunten verschil, het kleinste voor die staat in 176 jaar. Ooit maakte Pennsylvania (20 kiesmannen), samen met Wisconsin en Michigan, deel uit van de ‘blauwe muur’, een reeks staten sowieso altijd Democratisch stemde. Zeker binnen de rust belt, de gordel aan industriestaten in het noordoosten van het land met de ooit machtige vakbonden en bloeiende fabrieken, stonden de Democraten tientallen jaren sterk. De laatste keer dat een Republikein hier voor 2016 nog won, was in 1988.

Peilingen dichten Biden dit keer betere kansen toe om de 20 stemmen in het Electoral College binnen te rijven, ook al blijft Trump hameren op de bewering dat het verdwijnen van de jobs de schuld is van de Democraten.



Volgens de gemiddelden haalt Biden in Pennsylvania momenteel 48,9 procent, Trump 45,6. Maar het kan erop aankomen, briefstemmen worden pas op verkiezingsdag zelf geteld en vertraging in de bekendmaking van de uitslag is dus waarschijnlijk. In eerste instantie kan het uitdraaien op mogelijk goede uitslagen voor Trump van kiezers die op de dag zelf zijn komen stemmen, en daarna betere cijfers voor Biden door de briefstemmers. De stembureau’s zijn er open van 13 uur tot 2 uur Belgische tijd.

ARIZONA

De zuidwestelijke staat gold lange tijd als een Republikeins bastion dat als sinds 1952 Republikeins stemde, met uitzondering van Bill Clinton die hier in 1996 wel kon winnen. Ook vier jaar geleden trok Trump de 11 kiesmannen naar zich toe, maar de marge werd wel kleiner: 48,67 procent versus 45,13 procent voor Clinton. Bij de tussentijdse Congresverkiezingen in 2018 konden de Democraten het overwicht zelfs omkeren en haalden ze er meer zetels binnen dan de Republikeinen.

Briefstemmen kunnen al voor de fysieke stemming worden geteld. De stemlokalen zijn er open van 15 uur tot 4 uur Belgische tijd.

WISCONSIN

In de noordoostelijke staat Wisconsin, ook ooit trouw Democratisch, zijn 10 kiesmannen te grabbel. Vier jaar geleden won Trump er net als in Pennsylvania en Michigan zeer nipt van Hillary Clinton met amper 22.748 stemmen verschil op een totaal van bijna 3 miljoen. Trump haalde 47,22 procent versus 46,45 procent voor Clinton.

Briefstemmen worden pas op de verkiezingsdag behandeld, wat tot vertraging van de uitslag kan zorgen. De stemlokalen zijn van 14 uur tot 3 uur Belgische tijd open.

MICHIGAN

De derde in het uiterst belangrijke en ooit Democratische trio Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Dankzij een flinterdunne meerderheid (10.704 stemmen op 4,7 miljoen of 0,23 procentpunt verschil) gingen de 16 kiesmannen van de staat in 2016 naar Trump. De staat aan de Grote Meren was - en is het nog altijd, maar in veel mindere mate - ooit het epicentrum van de auto-industrie in de VS, met ‘Motor City' Detroit als grootste stad.

Het tellen van de briefstemmen gebeurt pas op verkiezingsdag, verantwoordelijken rekenen met vertraging. De stembussen zijn van 13 uur tot 3 uur Belgische tijd geopend.

MINNESOTA

Ook een buurstaat van Wisconsin, maar dan aan de westelijke kant, en een van de noordelijke staten die Clinton vier jaar geleden wel kon behouden. Al van 1972 is het geleden dat een Republikein hier nog kon winnen. Minnesota was in 1984 zelfs de enige staat die in de landslide van Republikein Ronald Reagan (525 kiesmannen op 538) Democratisch stemde.

De peilingen tonen dit keer een positiever beeld voor Biden in de aan Canada grenzende staat, met nu een gemiddelde van 48 procent versus 43,3 voor Trump.



Het tellen van de briefstemmen begint pas op verkiezingsdag. De stemlokalen gaan open om 14 uur en blijven dit tot 3 uur Belgische tijd.

IOWA

Iowa, bij ons - in de VS eigenlijk ook - vooral bekend als de staat die elke vier jaar als eerste begint met de voorverkiezingen, geldt als een echte swingstate met dan eens winst voor de Republikeinen, dan eens voor de Democraten. Vier jaar geleden kon Trump de 6 kiesmannen van de Midwest-staat, die deels ook in de rust belt ligt, wel met grote voorsprong winnen nadat de staat twee keer voor Obama had gestemd, Trump haalde vlot 51,15 procent versus 41,74 procent voor Clinton.

De stembureau’s zijn van 14 uur tot 4 uur Belgische tijd toegankelijk.

OHIO

Dit keer tekent er zich een nek-aan-nekrace tussen Trump en Biden af en zal het met een gemiddelde van exact 46,2 procent in de peilingen voor beide kandidaten nagelbijten blijven tot het einde.



Briefstemmen mogen voordien worden bekeken. Fysiek stemmen kan van 12.30 uur tot 01.30 uur Belgische tijd.

NORTH CAROLINA

De peilingen voorspellen dit keer opnieuw een bijzonder nipte race, met een kleine voorsprong voor de vroegere adjunct van Barack Obama, die hier in 2008 won, wat een andere Democraat sinds 1980 al niet meer gelukt was. Biden haalt nu gemiddeld 48,2 procent in de peilingen, Trump 47,6 procent.



Briefstemmen zijn gedeeltelijk al voor de verkiezingsdag te behandelen, de stemlokalen zijn van 12.30 uur tot 01.30 uur Belgische tijd open.

NEVADA

Ook dit keer zou Biden Nevada nipt binnenhalen, in de peilingen staat hij op 48,5 procent, Trump blijft steken op 44,5 procent.



Stemmen kan tussen 16 uur en 4 uur Belgische tijd.

TEXAS

Texas een swingstate? Wie die vraag vier jaar geleden, laat staan tien jaar geleden, stelde, zal vooral meewarige blikken hebben gekregen. Texas is al veertig jaar een Republikeins bolwerk met soms marges van meer dan 20 procentpunt voorsprong op de Democratische kandidaat. Vier jaar geleden behaalde Trump er negen procentpunt stemmen meer dan Clinton. Hier campagne voeren als Democraat, is gewoon verspilling van geld en tijd.

Actuele peilingen zien Trump voorlopig nog aan de leiding, zij het zeer krap: volgens het RealClearPolitics-gemiddelde gaat Trump nog op kop met 48 procent, versus 45,7 procent voor Biden.



De stemlokalen zijn open van 14 uur tot 3 uur Belgische tijd.

GEORGIA

Vandaag voorspellen de peilingen een zeer nipte race met een gemiddelde van 47,7 procent voor Biden en 47,3 procent voor Trump.



Briefstemmen worden pas op verkiezingsdag geteld, fysiek stemmen is mogelijk van 13 uur tot 01 uur Belgische tijd.

Komende zondag vertellen we u wie welke staat nu écht nodig heeft om aan het magische getal 270 te geraken, en hoe die drempel zowel voor Trump als voor Biden langs verschillende paden te bereiken is.