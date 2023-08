“De aanvallen zouden wel eens een averechts effect kunnen hebben”: experts over drones op Moskou

KIJK. Chinese zoo moet uitleggen dat hun beren écht zijn: “Geen mannen in pak”

In China is er online ophef ontstaan nadat er beelden opgedoken waren van een beer in de zoo met wel erg menselijke kenmerken en... een verrimpeld achterwerk, wat deed vermoeden dat het om een mens in een berenkostuum zou gaan. De dierentuin ontkent alle beschuldigingen en zegt dat het wel degelijk om een beer gaat.