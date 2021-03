De 7 kinderen van Tess hebben allen een andere huidskleur: "Mensen vragen me vaak of ze dezelfde vader hebben”

Het koppel dacht dat hun gezin compleet was met Jacob (14), Savannah (12), Amiah (11), Zion (9) en Nevaeh (5). Tess raakte toch onverwacht opnieuw zwanger. De verrassing was groot toen ze na dertien weken te horen kreeg dat ze een tweeling ter wereld zou brengen. “Ik was in shock”, zei ze aan de Daily Mirror. “Vijf kinderen was al zo moeilijk.” Ondanks een risicovolle zwangerschap en een moeilijke bevalling bracht ze een gezonde jongenstweeling ter wereld. Haar oogappels Levi en Hezekiah zijn nu drie jaar oud.

Al te vaak krijgt de Engelse de vraag gesteld of hun kinderen wel dezelfde vader hebben. “Al onze kinderen zien er totaal anders uit, wat geweldig is. Mensen vragen me of ze allemaal van Chris zijn, en daar moet ik om lachen, want jawel, ze zijn allemaal van Chris.” De twee delen geregeld kiekjes van hun gezin op Instagram. Ze hebben inmiddels meer dan 26.000 volgers.

“Uitkering”

“Mensen denken ook vaak dat wij van een uitkering leven omdat we een kroostrijk gezin zijn. Zowel ik als Chris werken en we onderhouden onszelf.” Chris werkt als ingenieur. Tess is momenteel thuis om de kinderen te helpen bij het nu al wekenlange thuisonderwijs. Scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn al wekenlang dicht vanwege de coronapandemie.

Een doordeweekse dag begint om 6 uur ‘s ochtends en eindigt soms pas om 1 uur ‘s nachts. De wasmachine draait non-stop en eens de kinderen in hun stapelbedden liggen, begint de moeder met het smeren van boterhammen voor de volgende dag. Haar oudste kinderen staan zelf in voor het netjes houden van de slaapkamers. Extra klusjes in het huishouden doen, levert hen extra zakgeld op.

