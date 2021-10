David Attenborough doet oproep aan wereldleiders in aanloop klimaattop Glasgow: “Als we nu niet handelen zijn we te laat”

Enkele dagen voor de start van de klimaatconferentie in Glasgow, de COP26, heeft de legendarische documentairemaker Sir David Attenborough (95) de staatshoofden en regeringsleider nadrukkelijk opgeroepen meer actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. “Als we nu niet handelen, is het te laat.”