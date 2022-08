David (87) breekt bekken en moet 15 uur op ambulance wachten: met paraplu’s en voetbalgoal bouwen zijn kinderen een beschutting

EngelandMaandagavond maakte de 87-jarige David Wakeley een lelijke val op zijn terras in Cornwall. De Engelsman liep onder andere breuken aan zijn bekken en ribben op. De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar pas een dag later werd de hoogbejaarde man door een ziekenwagen opgehaald. Zijn familie is woedend. “We bleven bellen om te vragen waar de ambulance bleef, maar werden steeds afgewimpeld”, klaagt zoon Phil (58).

Volgens Phil was het een “vreselijke situatie”, maar deed iedereen z’n uiterste best om de gewonde tachtiger te helpen, onder andere door kussens onder hem te leggen. Buiten was het niet koud, maar er werd regen voorspeld en dus bouwde de familie een beschutting om David - die ook tegen prostaatkanker vecht - zo comfortabel mogelijk de nacht door te loodsen.

Van bij de buren lieten de kinderen en schoonkinderen een voetbaldoel aanrukken. In de garage vond Phil een zeildoek dat hij over de goal spande en met drie paraplu’s maakten ze de nog overgebleven gaten dicht.

Quote Het publieke gezond­heids­sys­teem is gewoon kapot. Het lijkt alsof niemand er iets om geeft en niemand bereid is het te herstellen Davids schoonzoon Travis

Moeder

Davids dochter Karen deelde een foto van het geïmproviseerde kamp op Twitter, waarna Britse media het verhaal oppikten. “Een 87-jarige man die zo lang op een koude vloer op hulp moet wachten, dat is niet leuk. Dat kan ik je verzekeren”, zegt Davids familie. Vanwege zijn prostaatkanker heeft de oude man een stoma. “Die moesten we de hele nacht leegmaken. Ondertussen probeerden we bij m’n vader de moed erin te houden”, aldus Phil.

Hij en zijn zus stonden erop dat hun moeder ging slapen, maar de 82-jarige vrouw was te erg overstuur en bleef ook de hele nacht naast David waken.

Ziekenhuis

Maandagvond rond 19.34 uur werden de hulpdiensten voor het eerst verwittigd en uiteindelijk pas om 11 uur de volgende dag zag de familie een ziekenwagen arriveren. David ligt ondertussen nog steeds in het ziekenhuis. De 87-jarige man hield aan zijn val twee breuken aan het bekken over, zeven gebroken ribben, schaafwonden aan het hoofd en een wonde aan de arm. Zijn kinderen “hopen en bidden” dat hij hierdoor komt.

Volledig scherm De 87-jarige David Wakeley in betere tijden. © Cornwall Live

Antwoorden

Ondertussen eist de familie antwoorden. Want hoe is het mogelijk dat ze maar liefst 15 uur op hulp moest wachten? Volgens Davids schoonzoon is “het publieke gezondheidssysteem gewoon kapot”. “Het lijkt alsof niemand er iets om geeft en niemand bereid is het te herstellen.” Het personeel van de National Health Service (NHS) doet zijn best, vindt Travis, maar de vraag moet gesteld worden hoe dit soort dingen kunnen blijven gebeuren.

Want helaas is het verhaal van David geen alleenstaand geval in Engeland. Na de noodkreet van de familie Wakeley deelden tal van Twitteraars persoonlijke verhalen op het internet. Zo meldde een persoon dat zijn vader vorige week in huis was gevallen en gedurende 11 uur lang op de keukenvloer met een hoofdwonde op hulp had liggen wachten. De man is een diabetespatiënt. Zijn echtgenote zat de hele tijd naast hem om het bloeden te stelpen en zijn glucosewaarden op peil te houden.

“Enorme druk”

Een woordvoerder van de regionale ambulancedienst van de NHS zei geschokt te zijn door het verhaal van David. “We zijn geschokt en wensen ons te verontschuldigen voor de beproeving die deze 87-jarige heer heeft moeten doorstaan. Iedere dag doen onze artsen hun best voor patiënten, maar de hulpverleners staan onder enorme druk. We werken samen met onze partners binnen de NHS en de sociale zorg in Cornwall, en doen er alles aan om dit te verbeteren.”