Dave Smith (72) langst met Covid-19 besmette man ter wereld: "Mijn vrouw bereidde vijf keer mijn begrafenis voor”

Zeven keer opgenomen in het ziekenhuis, 42 positieve PCR-tests, 305 dagen besmet met Covid-19, vijf keer de begrafenis beginnen regelen. Als de 72-jarige Dave Smith uit Bristol niet het wereldrecord heeft van langstdurig met het coronavirus besmette persoon, dan moet hij toch aardig in de buurt komen.

De 72-jarige Brit Dave Smith uit Bristol raakte vorig jaar al van bij de start van de eerste golf van de corona-epidemie in het Verenigd Koninkrijk besmet met het virus. Hij was niet alleen, maar wel uniek. De meeste patiënten kregen het virus na enkele weken uit hun lijf, zelfs wie ‘long covid’ had, maar Smith niet. Zijn infectie blééf maar aanhouden. Smith testte tien maanden lang positief, tot nu toe de langst geregistreerde besmetting met Covid-19.

Smith testte in een periode van 305 dagen 42 keer positief met een PCR-test. Zeven keer werd hij opgenomen in het ziekenhuis. “Telkens als ik ziek werd, werd ik heel ziek, tot aan de poort des doods”, zegt de rijinstructeur op rust aan The Guardian. “Mijn vrouw bereidde vijf keer mijn begrafenis voor.” Hij kan er nu zelfs nog over grappen. “Ik riep de hele familie bij mij om alles goed te maken. Ik wou nu dat ik mijn mond had gehouden.”

Zoals de meeste patiënten met aanhoudende infecties had Smith een erg laag aantal antilichamen die het virus moeten neutraliseren. In zijn geval had dat te maken met de chemotherapie die hij in 2019 moest ondergaan om zijn leukemie te behandelen. Hij was net kankervrij verklaard, toen hij in maart vorig jaar Covid-19 opliep. “Ik had totaal geen energie meer en verloor ook mijn reukvermogen, dat nog altijd niet is teruggekomen”, vertelt Smith, die ook als figurant in tv-series werkte. “Maar pas in april werd ik getest op Covid, toen ze me naar het ziekenhuis brachten met een luchtweginfectie”. Smith mocht na een antibioticakuur weer naar huis, maar hij bleef zich slecht voelen. In juli was hij zo zwak dat hij opnieuw werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij testte weer positief op corona. De artsen gingen ervan uit dat hij een nieuwe besmetting had opgelopen, maar de genetische sequentie bracht aan het licht dat het nog om dezelfde infectie ging. Onderzoekers van de universiteit van Bristol bevestigden dat in oktober.

Vijf uur lang hoesten

Het ging toen op en af met Dave Smith, die nog altijd niet kon buitenkomen. Met zijn vrouw Lynda keek hij veel tv om het binnenzitten vol te houden. Boodschappen lieten ze aan huis leveren. Van 117 kilogram viel zijn gewicht terug tot 63,5 kilogram. Twee-drie maanden lang was hij bedlegerig, zegt hij. “Mijn vrouw moest me in bed wassen en scheren omdat ik gewoon niet kon opstaan. Soms wou ik dat ze me midden in de nacht zouden meenemen, omdat ik gewoon niet meer kon. Je komt op het punt dat je banger bent om te leven dan om dood te gaan.” Aan de BBC vertelde hij dat hij “vijf uur lang non-stop” moest hoesten. “Ik was er klaar voor om op te geven. Ik zei tegen Lyn, mijn vrouw: ‘Laat me gaan. Ik heb volgehouden, maar nu is het zo erg. Ik ben gewoon nog pudding’. Als ik ‘s nachts zou gaan, wees dan niet verbaasd’.”

Smith nam alle nodige administratieve voorzorgen zodat zijn vrouw overal zou aankunnen als hij zou sterven. Er werden beslissingen gemaakt van wat moest worden verkocht en wat weg mocht. Hij skypete met familie in Nieuw-Zeeland om afscheid te nemen.

Experimentele cocktail

Het keerpunt voor de onfortuinlijke man kwam er met het experimentele geneesmiddel van Regeneron dat ook bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump wonderen leek te verrichten. Smith kreeg de speciale antilichamencocktail toegediend dankzij een zogenaamd ‘compassionate use’-programma, waarbij de fabrikant het geneesmiddel gratis ter beschikking stelt aan een patiënt in dringende medische nood.

Zijn gezondheidstoestand verbeterde niet meteen, maar hij voelde zich de weken erna alsmaar sterker worden. Elke dag kon hij wat verder stappen, tot de badkamer, waar hij zich weer zelf kon aankleden. En dan weer tot beneden. “Ik was heel blij dat ik voor het eerst in maanden een kopje koffie kon zetten voor mijn vrouw. Het was de eerste keer dat ik iets voor haar kon doen, in plaats van dat zij alles voor mij deed.”

45 dagen na het begin van de experimentele behandeling testte Dave Smith voor het eerst negatief op Covid-19. De champagne werd ontkurkt. “Normaal drinken we nooit, maar nu maakten we samen de fles leeg. Daarna belden we iedereen op: ‘Ik ben negatief, ik ben negatief’.”

Intussen kon Smith zijn stiefzoon in Plymouth bezoeken, ging hij op vakantie naar Cornwall en ging hij shoppen in Oxford street in Londen. En hij leert zijn kleindochter autorijden. Hij beseft dat hij nooit meer 100 procent zal zijn, omdat het coronavirus zijn longen zwaar heeft aangetast en hij snel buiten adem is. Maar hij beschouwt elke dag als een bonus.