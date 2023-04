Dat VS opgepakte journalist in Rusland snel vrij wil, is volgens Moskou “niet relevant”

“Ik zal eens in mijn martelkel­der kijken”: Wag­ner-baas maakt luguber ‘grapje’ na arrestatie van Amerikaan­se journalist in Rusland

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, een correspondent van ‘The Wall Street Journal’, is in Rusland gearresteerd. Hij wordt verdacht van spionage in het belang van de Amerikaanse regering, meldt de Russische geheime dienst FSB. Volgens een regeringswoordvoerster werd hij “op heterdaad betrapt”. Gershkovich zelf ontkent echter in alle toonaarden. Toen een andere Amerikaanse journalist van ‘The Daily Beast’ via Telegram meer uitleg over de arrestatie vroeg aan Wagner-baas Yevgeny Prigozhin kreeg hij een wel heel luguber antwoord.