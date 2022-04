Dat Russen uit regio Kiev wegtrekken, betekent volgens oud-kolonel Roger Housen niet dat eindfase is ingezet: “Over een week zullen oosten en zuiden van Oekraïne zware klappen krijgen”

“Waar is mijn papa? Komt hij nog wel?”: beelden van huilende peuter in Oekraïens ziekenhuis gaan door merg en been

“Waar is mijn papa? Komt hij nog wel?” De beelden die CBS News schoot van een huilende peuter uit een ziekenhuis in Zaporizja gaan door merg en been. Zowel Dima (3) als zijn vader raakte zwaargewond bij een raketaanval in Marioepol. De twee werden geëvacueerd uit de hel en krijgen nu - ruim tweehonderd kilometer verderop - de nodige medische zorgen.

