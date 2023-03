Dassen leggen deel Nederlands treinverkeer stil

In Nederland ligt het treinverkeer op verschillende plaatsen stil door dassen die zich hebben ingegraven onder de sporen. Zo rijden er een week lang geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven, het spoor kan namelijk verzakken door de burcht die de dassen eronder hebben gebouwd. De spoorbaan en de ondergrond moeten worden hersteld, maar het is nog allerminst zeker of die klus in één week geklaard is.

Nederlandse spoorbeheerder ProRail meldt dat dassen het spoor hebben ondergraven bij het plaatsje Esch. “Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden”, zegt de organisatie. Hoeveel dassen er zich bij Esch bevinden, is niet duidelijk. “Dat is zelfs door ecologen zeer moeilijk in te schatten. Daarnaast is er nu sprake van de kraamperiode, dus ze zijn zich ook nog aan het vermenigvuldigen”, vertelt een woordvoerder van ProRail in een toelichting. “We zien hele grote graafactiviteiten dus het lijkt een behoorlijke populatie.”

Volledig scherm In Friesland, bij Molkwerum, is door dassen geen treinverkeer mogelijk. © ANP

De graafwerken van de dassen bij Esch zorgen ervoor dat er geen treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Boxtel, wat zorgt voor extra drukte op andere routes door het omreizen. Vooralsnog waren de treinen niet zo afgeladen vol dat er reizigers op perrons moesten achterblijven, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) deze ochtend. “Het zal absoluut voor drukte zorgen, we kunnen het niet 100 procent opvangen, maar vooralsnog gaat het wel goed.” De NS zet, voor zover mogelijk, in de spits langere en extra treinen in, zegt de woordvoerder. Dat zal in ieder geval tot aan het weekend het geval zijn. “We zien dat het goed gaat op dit druk bereden traject”, vertelt de woordvoerder. De extra reistijd bedraagt gemiddeld tussen een halfuur en een uur. Er worden ook bussen ingezet.

Ook in Friesland veroorzaken dassen hinder bij de sporen. ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit de buurt van het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen. Of die aanpak ook de juiste zal zijn in Esch, is nog niet duidelijk. Volgens de spoorbeheerder is herstel van de spoorbaan en ondergrond nodig, maar de organisatie weet nog niet wanneer dat kan plaatsvinden. “De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.”

Volledig scherm Een dronefoto van het spoortraject nabij het Brabantse Esch. Dassen hebben een gangenstelsel onder het spoor gegraven waardoor de rails dreigt te verzakken. © ANP