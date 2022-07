Dankzij hoge energieprijzen ook recordwinsten voor grote Amerikaanse oliebedrijven ExxonMobil en Chevron

Spookpret­park van 800 miljoen euro moet de deuren sluiten

Eurasia Wonderland in Ankara moest een van de grootste themaparken ter wereld worden. Het pretpark staat volledig in het teken van dino’s. Eurasia was amper 8 maanden open, maar ondertussen is het al drie jaar gesloten omdat de grote toestroom uitblijft. Het park ziet er intussen meer uit als een spookdorp met overal onthoofde of kapotte dino’s. De rechtbank oordeelt nu dat de stad Ankara mag oordelen over het lot van het park. En de burgemeester is alvast geen fan.

