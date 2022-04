“Dank je wel aan ‘de redders van Rusland’ om dit te doen”: Oekraïense Makar (7) toont zijn huis in Marioepol

De zevenjarige Makar woont in Marioepol, de Oekraïense havenstad die bijna volledig in handen is van Rusland. Zijn moeder plaatste een video van haar zoon op Instagram. Daarin laat de kleine Makar zijn huis zien. Ze moesten de video vijf keer opnieuw opnemen. “Buiten waren schoten te horen en dat maakte hem bang. Hij was een beetje in de war, maar toch deed hij het”, schrijft de mama. “Mijn Makar is een echte held.” Ook Alisa (4) is nog steeds in Marioepol. Ze verblijft al weken in een schuilkelder. “Ik wil naar huis”, zegt het meisje in een video.