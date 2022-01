Dan toch proces tegen Britse prins Andrew: rechter wijst vraag om misbruikzaak te seponeren af

Giuffre wil een proces beginnen tegen de prins, omdat hij haar in 2001 als 17-jarige - toen ze Virginia Roberts heette - drie keer zou hebben misbruikt. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben.