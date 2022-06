Dan toch geen vierde speler op de markt? Telenet trekt naar Raad van State tegen telecomveiling

Naast Telenet, Orange en Proximus nu ook vierde grote telecomspe­ler in België (en dat kan je mogelijk gaan voelen op je factuur)

Naast Proximus, Telenet en Orange komt er nu ook een vierde, grote telecomspeler voor particulieren in ons land. Dat meldt telecomwaakhond BIPT. Het nieuwe bedrijf is naar eigen zeggen van plan “de factuur van uw smartphone een stuk goedkoper te maken”. De veiling voor 5G-licenties in ons land - waar die vierde grote speler aan deelnam - heeft in totaal 1,2 miljard euro opgebracht. “Ons doel is dat particulieren in de loop van 2023 van ons voordelig aanbod gebruik kunnen maken”.

21 juni