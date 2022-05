Dan toch geen reddingsoperatie: orka die in de Seine belandde is ziek en wordt ingeslapen

Gouverneur Texas beweert misleid te zijn over politieop­tre­den tijdens bloedbad: “Ik ben woedend”

Greg Abbott, de gouverneur van Texas, is naar eigen zeggen misleid geweest over het politieoptreden tijdens de schietpartij in de basisschool in Uvalde, waarbij 21 doden vielen onder wie 19 kinderen. Dat zei hij vrijdag tijdens een persconferentie. Hij had de informatie die hij na het bloedbad had ontvangen doorgegeven aan het publiek, “maar bepaalde informatie die ik kreeg, blijkt niet te kloppen en daar ben ik woedend over”.

28 mei