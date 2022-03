Dan toch geen middelbaar onderwijs voor meisjes in Afghanistan

Exact een jaar geleden kwam container­schip ‘Ever Given’ vast te zitten in Suezkanaal

Op 23 maart 2021 kwam het containerschip ‘Ever Given’ vast te zitten in het Suezkanaal in Egypte, waardoor de wereldwijde scheepvaart tot stilstand werd gebracht. Het duurde maar liefst zes dagen om het immense schip los te krijgen. Het schip van de Taiwanese rederij ‘Evergreen’, dat voer onder de Panamese vlag, was op weg van China naar Rotterdam toen het na een zandstorm dwars vast kwam te zitten in het Suezkanaal, een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld.

